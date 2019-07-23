"Мой горячий итальянец": победительница Холостяк 9 раззадарила сеть пляжными фото

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова задала поклонникам непростую задачу

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова проводят свободное время в путешествиях. Недавно пара вернулась из Парижа, успела побывать на Одесском кинофестивале, а горячий викенд провела в Египте. Правда, не обошлось без приключений – в аэропорту влюбленные забыли паспорт Даши, но проблема быстро решилась. Не обошлось и без приятных встречь – в Шарм-эль-Шейхе Никита встретил свою учительницу, с которой не виделся 14 лет, о чем сообщил на в соцсети. Пара загорала, купалась и наслаждалась солнцем и компанией друг друга, не забывая устраивать жаркие фотосеты. Так, в Instagram Даша опубликовала горячее фото с возлюбленным.

Девушка позирует в бикини на фоне моря. Она дополнила пляжный образ аксессуарами – серьгами-кольцами с крупными бусинами-жемчужинками, браслетом, парочка колец и тонкой цепочкой. Даша покрепче прижалась к Никите и обняла его за плечи.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Мой горячий итальянец. Играем в "Верю/не верю"?

Я пишу вам факты, из них 3 неправдивые.

1.Мы оба кудрявые.

2.Я не люблю сладкое.

3.Мы возим с собой фотографа.

4.У нас одинаковые родимые пятна, на одном и том же месте.

5.Мы любим танцевать.

6.Я не люблю рано просыпаться.

7.У нас одинаковый музыкальный вкус.

8.Мы любим горы.

9.У нас есть парные татуировки.

10.Никита любит черный кофе", - озадачила она поклонников.

Позже Даша решила раскрыть секрет и опубликовала правильные ответы. Она сопроводила пост пикантным пляжным фото, на котором нежиться, лежа на песке. Загорелая избранница Никиты продемонстрировала аппетитные формы и упругие ягодицы.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Правдивые факты о нас:

1.Мы оба с вьющимися волосами.

4.Удивительно, но да, у нас одинаковые родимые пятна, на одном и том же месте. Мы обнаружили это еще на проекте.

5. Каждое утро мы начинаем с танцев.

6. Я точно не утренний человек, мне очень тяжело просыпаться.

7. Мы слушаем одну и ту же музыку.

8. Тоже верно, кайфуем от гор.

10. Никита любит черный кофе, а я кофе с молоком.

Неправда:

2. Я не люблю сладкое? Это точно не про меня. Заверните с собой еще три кусочка тортика.

3.Мы не возим с собой никакого фотографа

9. У нас нет парных татуировок", - раскрыла она все карты.

Поклонники пришли в восторг от созерцания горячей парочки, а еще больше их впечатлили интересные подробности из их жизни.

"Красивая пара", "Вы лучшие. Обожаю вас!", "Похожи как! Большой любви!", "Горячая парочка", "Дуже гарні", "Супер парочка! Очень красивая!", "Супер фотка! Летняя и такая жаркая!" - восторгались комменаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Победительница Холостяк 9 соблазнила сеть фото в бикини на отдыхе с любимым.

Также Даша Квиткова заинтриговала фотосессией в свадебных платьях.