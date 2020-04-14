Моська постійно дивиться на тебе: Маша Єфросиніна знайшла для себе розраду на карантині

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна захопила красою на карантині

Схоже, що українські зірки вирішили поділитися своїми підсумками першого місяця карантинного життя. Раніше Надя Дорофєєва детально описувала свої нові досягнення і плюси домашньої самоізоляції. Співачка зізналася, що місяць не виходить з дому. Правда, Наді легше, так як вона живе у приватному будинку. Також у Дорофєєвої з'явився вихідний і багато часу на себе. Маша Єфросиніна також вирішила відшукати для себе в цьому карантині щось хороше. І цей плюс вона знайшла... у щоденному діловому завантаженні.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала нове фото - швидше за все, скріншот з якого-небудь відео-дзвінка.

Телеведуча і блогер зазначила, що незважаючи на постійне перебування вдома, її робочі та вихідні дні все ж відрізняються один від одного. В цьому і є основний плюс.

“Начебто, і вдома весь час, але робочі дні також сильно відрізняються від вихідних — #иэтохорошо. Єдине, складно звикнути, що твоя моська постійно дивиться на тебе з комп'ютера/телефону #хроникикарантина", - з гумором підписала новий пост Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що до цього поділилася Маша зовсім іншою емоцією - точно не такою позитивною. Єфросиніна вирішила показати на відео, як вона позбавляється від старого манікюру "шелаку". При цьому Маша просто-таки розплакалася на камеру. Телеведуча зізналася, що перший професійний манікюр у майстра зробила, коли їй було 13 років. До речі, тоді дівчинку до майстра відвела її мама. І буквально з тих пір Маша не пам'ятає себе без красивих, доглянутих нігтів. Тому для Єфросиніної, здавалося б, звичайна процедура здалася болючою.

Одна з прихильниць Маші поцікавилася з цього приводу: "Машуня, над пострижеными нігтями довго вчора плакали?"

"Я б і забула, якби не довелося сьогодні заново вчитися набирати текст на телефоні", - відповіла Маша.

Тим часом шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нове фото:

“Марія, ви неймовірна! Слухала вас сьогодні на эдкэмп. Нехай всі батьки будуть такими усвідомленими! Глибоке мою повагу до вас і вашої сім'ї!"

"неймовірно Красива"

"Маша, така красива!"

“Дивилася Вас сьогодні на EdCamp. Спасибі за Ваші грамотні слова і думки. І за те, що несете їх в маси)"

"Ви дуже красива і розумна, приємно дивитися на Вас і читати"

“Маша, ви така справжня, природна класична краса ! Так приємно дивитися насолода для очей"

"Маша, ви надихаєте, спасибі"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала дачний "тотал антифешн" на карантині.