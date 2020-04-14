Моська постоянно смотрит на тебя: Маша Ефросинина нашла для себя утешение на карантине

Ефросинина восхитила красотой на карантине
Похоже, что украинские звезды решили поделиться своими итогами первого месяца карантинной жизни. Ранее Надя Дорофеева подробно описывала свои новые достижения и плюсы домашней самоизоляции. Певица призналась, что месяц не выходит из дома. Правда, Наде легче, так как она живет в частном доме. Также у Дорофеевой появился выходной и много времени на себя. Маша Ефросинина также решила отыскать для себя в этом карантине что-то хорошее. И этот плюс она нашла… в ежедневной деловой загруженности.
Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала новое фото - скорее всего, скриншот с какого-нибудь видео-звонка.
Телеведущая и блогер отметила, что несмотря на постоянное нахождение дома, ее рабочие и выходные дни все же отличаются друг от друга. И в этом и есть основной плюс.
“Вроде, и дома все время, но рабочие дни также сильно отличаются от выходных — #иэтохорошо. Единственное, сложно привыкнуть, что твоя моська постоянно смотрит на тебя из компьютера/телефона #хроникикарантина”, - с юмором подписала новый пост Маша.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Отметим, что до этого Маша поделилась совершенно другой эмоцией - точно не такой позитивной. Ефросинина решила показать на видео, как она избавляется от старого маникюра “шеллака”. При этом Маша просто-таки расплакалась на камеру. Телеведущая призналась, что первый профессиональный маникюр у мастера сделала, когда ей было 13 лет. Кстати, тогда девочку к мастеру отвела ее мама. И буквально с тех пор Маша не помнит себя без красивых, ухоженных ноготков. Поэтому для Ефросининой, казалось бы, обычная процедура показалась болезненной.
Одна из подписчик Маши поинтересовалась по этому поводу: “Машуня, над пострижеными ногтями долго вчера плакали?”
“Я бы и забыла уже, если бы не пришлось сегодня заново учиться набирать текст на телефоне”, - ответила Маша.
Тем временем поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, ранее Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине.