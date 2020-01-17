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І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 16:29
І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка разом з чоловіком і синочком поїхала на відпочинок в Єгипет

Поки більшість українських знаменитостей насолоджуються відпочинком в заморських краях і діляться яскравими кадрами в мережі, Джамала сумувала, що цієї зими у неї не виходить влаштувати собі канікули. Співачка постила архівні відпускні кадри і захоплювалася знімками друзів - наприклад, вона оцінила фігуру Наді Дорофєєвої, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом релаксує в Домінікані. Однак завдяки допомозі друзів у артистки все ж вийшло також полетіти до моря!

Своїм щастям Джамала поділилася в Instagram. Разом з чоловіком і синочком Еміром-Рахманом вона полетіла до тепла і сонця в Єгипет, зупинивши вибір на Шарм-ель-Шейху. Зірка поділилася барвистими фото, на яких позує босоніж на траві на тлі пальм.

Співачка приміряла ефектний курортний лук - вільне зелене плаття-міді з відвертим вирізом в районі декольте. Вона вирішила обійтися без макіяжу, а волосся зібрала в пучок на маківці.

І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Коли у відчаї втекти в тепло (тільки не кажіть, що у Києві тепло) металася в пошуку місця для відпочинку, траплялися якісь непередбачені обставини. Десь зливи, десь різко похолодало, а то і зовсім виверження вулкана. Я все це сприймала як знак згори і з сумом подумала: «Сиди вдома!» Але ні! На допомогу приходять друзі і друзі друзів. І ось ми вже на морі! Немає повісті чудесніше на світі, ніж у січні нам опинитися в літі! Дякую! Всіх люблю! Відпочину і буду любити трішки більше. Стежте у сторіс, хто кого - ми Еміра або Емір нас", - поділилася задоволена Джамала.

І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образомІ ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях користувачі мережі побажали артистці та її сім'ї відмінного відпочинку та по достоїнству оцінили яскравий лук виконавиці.

  • Прекрасного відпочинку!
  • Чудового відпочинку!!! Море води, сонця, задоволення і вражень!!!
  • Ти молодець! Так тримати. Стала дуже цікавою
  • Така прекрасна!
  • Сукня класна і Ві Джа
  • Хорошого вам відпочинку! Сумуємо за цим готелем
  • Сонячна
  • Кааааак вас так Бекір професійно фоткает? прекрасного відпочинку, сімейство
  • Радіємо за вас. чекаємо фотографії!
  • Дуже гарна
  • @jamalajaaa моя улюблена зачіска. гарного відпочинку, я тільки звідти
  • Ааааааа, така щаслива. Гарного вам відпочинку, набирайтеся сил, натхнення і живіть сонячне тепло. Пташки вас міцно обіймають

І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала підкорила трепетним сімейним різдвяним фотосетом з чоловіком і сином.

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