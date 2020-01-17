І ось ми на морі! Щаслива Джамала похвалилася яскравим курортним образом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка разом з чоловіком і синочком поїхала на відпочинок в Єгипет

Поки більшість українських знаменитостей насолоджуються відпочинком в заморських краях і діляться яскравими кадрами в мережі, Джамала сумувала, що цієї зими у неї не виходить влаштувати собі канікули. Співачка постила архівні відпускні кадри і захоплювалася знімками друзів - наприклад, вона оцінила фігуру Наді Дорофєєвої, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом релаксує в Домінікані. Однак завдяки допомозі друзів у артистки все ж вийшло також полетіти до моря!

Своїм щастям Джамала поділилася в Instagram. Разом з чоловіком і синочком Еміром-Рахманом вона полетіла до тепла і сонця в Єгипет, зупинивши вибір на Шарм-ель-Шейху. Зірка поділилася барвистими фото, на яких позує босоніж на траві на тлі пальм.

Співачка приміряла ефектний курортний лук - вільне зелене плаття-міді з відвертим вирізом в районі декольте. Вона вирішила обійтися без макіяжу, а волосся зібрала в пучок на маківці.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Коли у відчаї втекти в тепло (тільки не кажіть, що у Києві тепло) металася в пошуку місця для відпочинку, траплялися якісь непередбачені обставини. Десь зливи, десь різко похолодало, а то і зовсім виверження вулкана. Я все це сприймала як знак згори і з сумом подумала: «Сиди вдома!» Але ні! На допомогу приходять друзі і друзі друзів. І ось ми вже на морі! Немає повісті чудесніше на світі, ніж у січні нам опинитися в літі! Дякую! Всіх люблю! Відпочину і буду любити трішки більше. Стежте у сторіс, хто кого - ми Еміра або Емір нас", - поділилася задоволена Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях користувачі мережі побажали артистці та її сім'ї відмінного відпочинку та по достоїнству оцінили яскравий лук виконавиці.

Прекрасного відпочинку!

Чудового відпочинку!!! Море води, сонця, задоволення і вражень!!!

Ти молодець! Так тримати. Стала дуже цікавою

Така прекрасна!

Сукня класна і Ві Джа

Хорошого вам відпочинку! Сумуємо за цим готелем

Сонячна

Кааааак вас так Бекір професійно фоткает? прекрасного відпочинку, сімейство

Радіємо за вас. чекаємо фотографії!

Дуже гарна

@jamalajaaa моя улюблена зачіска. гарного відпочинку, я тільки звідти

Ааааааа, така щаслива. Гарного вам відпочинку, набирайтеся сил, натхнення і живіть сонячне тепло. Пташки вас міцно обіймають

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала підкорила трепетним сімейним різдвяним фотосетом з чоловіком і сином.