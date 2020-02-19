Слідую за мрією: Настя Каменських зарядила позитивом на сонячному фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що не любить сидіти на місці

Настя Каменських не сидить на місці і часто працює навіть під час відпустки. Нещодавно співачка випустила гарячу прем'єру – кліп на трек "Lollipop" у колаборації з популярним іспанським виконавцем Juan Magan. Крім того, вона разом з чоловіком Потапом виступає в якості зіркового тренера в ювілейному 10-му сезоні шоу Голос країни. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милим сонячним селфи і зарядила своїм позитивом і енергією.

Настя відображена в чорному піджаку і з розпущеним волоссям. Зірка зробила ніжний нюдовий макіяж, при цьому навіть не нафарбувавши губи. Сонячне світло ефектно падає на її обличчя і вигідно відтіняє красу дівчини і блиск її волосся.

"Завжди на бігу. Завжди слідую за своїми мріями! А ти?" - написала під знімком Каменських англійською мовою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери артистки подякували за її мотивацію і засипали компліментами в коментарях.

Дуже красива

Настюша ти прекрасна

Ой який носик )

Шкіра ідеальна, красуня

Красуня

Мрії потрібно перетворювати в цілі і досягати їх

Сонячна

чарівна красуня))

Сонячна Дівчинка!

Ви мій ідеал, обожнюю

Красива

офігенна

Настуня ти така лялечка, обожнюю тебе

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла про темпераментну пару з Потапом і зізналася, що в їхній родині іноді стосунки з'ясовують дуже пристрасно, а також розповіла, коли збирається стати мамою.