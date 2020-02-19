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Слідую за мрією: Настя Каменських зарядила позитивом на сонячному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 14:28
Слідую за мрією: Настя Каменських зарядила позитивом на сонячному фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що не любить сидіти на місці

Настя Каменських не сидить на місці і часто працює навіть під час відпустки. Нещодавно співачка випустила гарячу прем'єру – кліп на трек "Lollipop" у колаборації з популярним іспанським виконавцем Juan Magan. Крім того, вона разом з чоловіком Потапом виступає в якості зіркового тренера в ювілейному 10-му сезоні шоу Голос країни. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милим сонячним селфи і зарядила своїм позитивом і енергією.

Настя відображена в чорному піджаку і з розпущеним волоссям. Зірка зробила ніжний нюдовий макіяж, при цьому навіть не нафарбувавши губи. Сонячне світло ефектно падає на її обличчя і вигідно відтіняє красу дівчини і блиск її волосся.

"Завжди на бігу. Завжди слідую за своїми мріями! А ти?" - написала під знімком Каменських англійською мовою.

Слідую за мрією: Настя Каменських зарядила позитивом на сонячному фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери артистки подякували за її мотивацію і засипали компліментами в коментарях.

  • Дуже красива
  • Настюша ти прекрасна
  • Ой який носик )
  • Шкіра ідеальна, красуня
  • Красуня
  • Мрії потрібно перетворювати в цілі і досягати їх
  • Сонячна
  • чарівна красуня))
  • Сонячна Дівчинка!
  • Ви мій ідеал, обожнюю
  • Красива
  • офігенна
  • Настуня ти така лялечка, обожнюю тебе

Слідую за мрією: Настя Каменських зарядила позитивом на сонячному фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла про темпераментну пару з Потапом і зізналася, що в їхній родині іноді стосунки з'ясовують дуже пристрасно, а також розповіла, коли збирається стати мамою.

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