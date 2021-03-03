Мокра і без одягу: Ксенія Мішина поділилася "гарячим" відео з душу

Головна "холостячка" країни Ксенія Мішина продовжує розбурхувати фантазію чоловічої половини людства своєю красою. Цього разу дівчина опублікувала естетичне відео, в якому знялася зовсім без одягу.
Відео з душу Мішина Ксенія поділилася у своєму Instagram.
У підписі до відео Мішина вирішила розповісти, що волосся є одним з її джерел сили та інструментів краси, тому вона проявляє турботу про нього і своє тіло. Саме турботу вона вважає любов'ю.
"Я люблю себе. Я дякую собі, своєму тілу за те, що воно мені дає. Адже без тіла наша душа не могла б проживати цей дивовижний досвід тут. Любов для мене – це дбати. Напевно, це той самий випадок, коли любов – це дієслово", – написала актриса у підписі до відео.
Шанувальників же більше привернув не пост, а зміст відеоролика. А точніше – його естетика і краса знаменитості.
Не обійшлося і без вульгарних коментарів та пропозицій з боку чоловічої аудиторії.
Майбутній чоловік Мішиної Олександр Еллерт в коментарях вирішив пожартувати на тему.
"Ось чому за гарячу воду такий великий рахунок прийшов", – написав він.
Скріншоти (instagram.com/misha.k.ua)
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина та Олександр Еллерт посварилися прямо під прицілом камер.
До цього Мішина Ксенія та Олександр Еллерт з дітьми влаштували гонки на квадрациклах в Домінікані.