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Мокра і без одягу: Ксенія Мішина поділилася "гарячим" відео з душу

Автор: Lite

Головна "холостячка" країни Ксенія Мішина продовжує розбурхувати фантазію чоловічої половини людства своєю красою. Цього разу дівчина опублікувала естетичне відео, в якому знялася зовсім без одягу.

Відео з душу Мішина Ксенія поділилася у своєму Instagram.

У підписі до відео Мішина вирішила розповісти, що волосся є одним з її джерел сили та інструментів краси, тому вона проявляє турботу про нього і своє тіло. Саме турботу вона вважає любов'ю.

"Я люблю себе. Я дякую собі, своєму тілу за те, що воно мені дає. Адже без тіла наша душа не могла б проживати цей дивовижний досвід тут. Любов для мене – це дбати. Напевно, це той самий випадок, коли любов – це дієслово", – написала актриса у підписі до відео.

Шанувальників же більше привернув не пост, а зміст відеоролика. А точніше – його естетика і краса знаменитості.

  • БОЖЕ, яка ж НЕРЕАЛЬНО красива.
  • Яке гарне відео, естетична насолода!
  • Як красиво знято та змонтовано відео, захоплююся.
  • Красуня на мільйон.
  • Дуже гарне відео.
  • Вау сексі, ух.

Не обійшлося і без вульгарних коментарів та пропозицій з боку чоловічої аудиторії.

Майбутній чоловік Мішиної Олександр Еллерт в коментарях вирішив пожартувати на тему.

"Ось чому за гарячу воду такий великий рахунок прийшов", – написав він.

Скріншоти (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина та Олександр Еллерт посварилися прямо під прицілом камер.

До цього Мішина Ксенія та Олександр Еллерт з дітьми влаштували гонки на квадрациклах в Домінікані.

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Новини України актрисаКсения Мишина
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