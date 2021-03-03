Мокра і без одягу: Ксенія Мішина поділилася "гарячим" відео з душу

Головна "холостячка" країни Ксенія Мішина продовжує розбурхувати фантазію чоловічої половини людства своєю красою. Цього разу дівчина опублікувала естетичне відео, в якому знялася зовсім без одягу.

У підписі до відео Мішина вирішила розповісти, що волосся є одним з її джерел сили та інструментів краси, тому вона проявляє турботу про нього і своє тіло. Саме турботу вона вважає любов'ю.

"Я люблю себе. Я дякую собі, своєму тілу за те, що воно мені дає. Адже без тіла наша душа не могла б проживати цей дивовижний досвід тут. Любов для мене – це дбати. Напевно, це той самий випадок, коли любов – це дієслово", – написала актриса у підписі до відео.

Шанувальників же більше привернув не пост, а зміст відеоролика. А точніше – його естетика і краса знаменитості.

БОЖЕ, яка ж НЕРЕАЛЬНО красива.

Яке гарне відео, естетична насолода!

Як красиво знято та змонтовано відео, захоплююся.

Красуня на мільйон.

Дуже гарне відео.

Вау сексі, ух.

Не обійшлося і без вульгарних коментарів та пропозицій з боку чоловічої аудиторії.

Майбутній чоловік Мішиної Олександр Еллерт в коментарях вирішив пожартувати на тему.

"Ось чому за гарячу воду такий великий рахунок прийшов", – написав він.

Скріншоти (instagram.com/misha.k.ua)