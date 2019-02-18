"Мої дівчатка": Кім Кардашьян зворушила мережу фото дочок

Фани відзначили, що малятка дуже схожі на свою зоряну маму

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая не побоялась показать недостатки кожи, поделилась с поклонниками новым фото своих дочурок - пятилетней Норт и годовалой Чикаго. Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото девочки сидят рядом на лестнице. Судя по всему, оно было сделано перед сном, так как малышки одеты в пижамы - Норт в розовую в виде платья, а Чи в белый комбинезон, украшенный звездами.

"Мои девочки", - мило и лаконично подписала публикацию Кардашьян.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Фаны пришли в восторг от очаровательного снимка - менее чем за сутки он набрал более 5 миллионов лайков и тысячи комментариев. Много пользователей сети отмечают, что девочки все больше становятся похожими на свою звездную маму, особенно старшая Норт, а также умиляются красоте малышек.

Отметим, что Ким Кардашьян и ее муж, известный рэпер Канье Уэст, также воспитывают сына - трехлетнего Сэйнта. Кроме того, в мае этого года они ожидают появления на свет четвертого ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. Малышка Чикаго также была рождена суррогатной матерью.

Стоит отметить, что недавно Ким Кардашьян, как известный тренд-мейкер предложила новый тренд на весну 2019.

Мы также писали, что Ким Кардашьян устроила для младшей дочери сказочную вечеринку. В середине января состоялся семейный ужин, на котором Чикаго получила свои первые подарки.