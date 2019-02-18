ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мої дівчатка": Кім Кардашьян зворушила мережу фото дочок

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2019 - 16:13
"Мої дівчатка": Кім Кардашьян зворушила мережу фото дочок
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Фани відзначили, що малятка дуже схожі на свою зоряну маму

Американська світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, що не побоялася показати недоліки шкіри, поділилася з шанувальниками новим фото своїх донечок - п'ятирічної Норт і однорічної Чикаго. Зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчинки сидять поруч на сходах. Судячи з усього, воно було зроблено перед сном, так як малятка одягнені в піжами - Норт в рожеву у вигляді сукні, а Чи в білий комбінезон, прикрашений зірками.

"Мої дівчатка", - мило і лаконічно підписала публікацію Кардашьян.

&quot;Мої дівчатка&quot;: Кім Кардашьян зворушила мережу фото дочок

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Фани прийшли в захват від чарівного знімка - менш ніж за добу він набрав понад 5 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Багато користувачів мережі відзначають, що дівчатка все більше стають схожими на свою зоряну маму, особливо старша Норт, а також милуються красою маляток.

Зазначимо, що Кім Кардашьян та її чоловік, відомий репер Каньє Уест, також виховують сина - трирічного Сейнта. Крім того, у травні цього року вони очікують появи на світ четвертої дитини, яку виношує сурогатна мати. Малятко Чикаго також була народжена сурогатною матір'ю.

Варто відзначити, що нещодавно Кім Кардашьян, як відомий тренд-мейкер запропонувала новий тренд на весну 2019.

Ми також писали, що Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку. У середині січня відбулася сімейна вечеря, на якій Чикаго отримала свої перші подарунки.

 

"Ти завжди у мого серця": Фреймут показала ніжні фото з дочкою Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений
Новини України Кім Кардашяндочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся