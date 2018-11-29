"Мої янголи": Бужинська показала підрослих дітей

Українська співачка показала всіх своїх дітей
Катерина Бужинська опублікувала на свою сторінку в Instagram фото з підготовки до нового року.
На знімках можна побачити двійнят співачки від болгарського бізнесмена Димитраса Стойчева, яким 27 грудня виповниться два роки.
Діти прикрашають ялинку до нового року.
"А ми з малюками нарядили ялинку! Хочеться позитивних емоцій в очікуванні Різдва! Миру всім нам", - підписала кадр Катерина і супроводила милим хештегом "мої янголи".
Фото: instagram.com/buzhynska
На іншому фото можна побачити Бужинську у компанії її підрослої старшої доньки від першого шлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим - Олену.
Фото: instagram.com/buzhynska
Відзначимо, що 39-річна артистка рідко демонструє публіці своїх дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Катерина Бужинська відзначила свій день народження.
Також Катя Бужинська показала миле фото дітей у вишиванках.
Крім того, Катя Бужинська зіткнулася з фанаткою-сталкером.
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