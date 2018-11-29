"Мої янголи": Бужинська показала підрослих дітей

Фото: Катерина Бужинська (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Українська співачка показала всіх своїх дітей

Катерина Бужинська опублікувала на свою сторінку в Instagram фото з підготовки до нового року.

На знімках можна побачити двійнят співачки від болгарського бізнесмена Димитраса Стойчева, яким 27 грудня виповниться два роки.

Діти прикрашають ялинку до нового року.

"А ми з малюками нарядили ялинку! Хочеться позитивних емоцій в очікуванні Різдва! Миру всім нам", - підписала кадр Катерина і супроводила милим хештегом "мої янголи".

Фото: instagram.com/buzhynska

На іншому фото можна побачити Бужинську у компанії її підрослої старшої доньки від першого шлюбу з продюсером Юрієм Квеленковим - Олену.

Фото: instagram.com/buzhynska

Відзначимо, що 39-річна артистка рідко демонструє публіці своїх дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Катерина Бужинська відзначила свій день народження.

Також Катя Бужинська показала миле фото дітей у вишиванках.

Крім того, Катя Бужинська зіткнулася з фанаткою-сталкером.

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