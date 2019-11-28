Не могла повірити: Sonya Kay розповіла про заручини і майбутнє весілля

Трендсетер української музики Sonya Kay буквально тиждень тому порадувала своїх шанувальників справді приголомшливою новиною! Соня офіційно підтвердила чутки і оголосила про заручини, похвалившись обручкою і фотографією з коханим. Поки що співачка не розкриває імені свого обранця. Відомо, що її наречений не пов'язаний зі світом шоу-бізнесу, а весілля заплановане на червень наступного року. Цікаво, що до заручин пара зустрічалася всього п'ять місяців!

Ексклюзивно для LITE Sonya Kay все ж розповіла детальніше про знайомство і заручини, а також розсекретила плани на весілля.

Соня, як познайомилася зі своїм обранцем?

У нас досить тривіальна історія, познайомилися через друзів. Але скажу одне, він підкорив мене своєю галантністю, увагою, турботою і добротою відразу. Напевно, саме завдяки цьому наші відносини почали так швидко розвиватися.

Яким було перше побачення? Як розвивалися після цього відносини?

Пам'ятаю, як буквально відразу він запросив мене на перше побачення, а я не роздумуючи погодилася. Це був хоч і дуже простий, але шалено приємний вечір. Мене, як і всіх дівчат, радують такі речі - гарний букет квітів, вечеря в приємному місці і чарівна бесіда.

Після першого побачення ми стали дуже часто розмовляти і спілкуватися в листуванні, але, на жаль, тільки по телефону, оскільки ми жили на той час у різних містах. Бачилися ми рідко, постійно переміщаючись з одного міста в інше один до одного, але все це закінчилося, коли він приїхав до мене в Київ. Зараз ми проводимо більшу частину часу разом, і дуже раді такій можливості.

Співачка Sonya Kay з нареченим (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Як пройшло пропозицію руки і серця?



Дуже несподівано для мене, такого ходу подій я точно не могла собі уявити. Я збиралася поїхати провідати батьків, і в підсумку ми з хлопцем поїхали разом. За сімейною вечерею мій наречений несподівано і галантно попросив моєї руки у батьків, чим, звичайно, їх ошелешив. Але після того, як вони зрозуміли, що хлопець налаштований серйозно, погодилися.

Потім він опустився на одне коліно, дістав кільце і попросив мене стати його дружиною. Я розплакалася, спочатку не могла повірити в те, що відбувається, адже ми зустрічалися не так багато часу, але я все одно погодилася. Коли ти відчуваєш, що це твоя людина не важливо скільки тижнів, місяців або років ви зустрічалися, я вірю в долю.

Яким ти бачиш весілля і чи є попередня дата?

Ми довго не могли визначитися з датою і місцем весілля. Спочатку думали відсвяткувати десь в Італії, Іспанії або Австрії, але потім зрозуміли, що наш улюблений Київ нічим не гірше, а іноді може і краще, тому ми вирішили святкувати тут. В кінцевому підсумку це дуже зручно для всіх наших гостей і родичів.

До речі, раніше Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото. На фото Соня позує в білій напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.