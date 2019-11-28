Не могла поверить: Sonya Kay рассказала о помолвке и предстоящей свадьбе

Трендсеттер украинской музыки Sonya Kay буквально неделю назад порадовала своих поклонников действительно потрясающей новостью! Соня официально подтвердила слухи и объявила о помолвке, похваставшись обручальным кольцом и фотографией с возлюбленным. Пока что певица не раскрывает имени своего избранника. Известно, что ее жених не связан с миром шоу-бизнеса, а свадьба запланирована на июнь следующего года. Интересно, что до помолвки пара встречалась всего пять месяцев!

Эксклюзивно для LITE Sonya Kay все же рассказала подробнее о знакомстве и помолвке, а также рассекретила планы на свадьбу.

Соня, как познакомилась со своим избранником?

У нас довольно тривиальная история, познакомились через друзей. Но скажу одно, он покорил меня своей галантностью, вниманием, заботой и добротой сразу. Наверное, именно благодаря этому наши отношения начали так быстро развиваться.

Каким было первое свидание? Как развивались после этого отношения?

Помню, как буквально сразу он назначил мне первое свидание, а я не раздумывая согласилась. Это был хоть и очень простой, но безумно приятный вечер. Меня, как и всех девушек, радуют такие вещи - красивый букет цветов, ужин в приятном месте и очаровательная беседа.

После первого свидания мы стали очень часто созваниваться и общаться в переписке, но, к сожалению, только по телефону, поскольку мы жили на тот момент в разных городах. Виделись мы редко, перемещаясь постоянно из одного города в другой друг к другу, но все это закончилось, когда он приехал ко мне в Киев. Сейчас мы проводим большую часть времени вместе, и очень рады такой возможности.

Певица Sonya Kay с женихом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Как прошло предложение руки и сердца?



Очень неожиданно для меня, такого хода событий я точно не могла себе представить. Я собиралась поехать навестить родителей, и в итоге мы с парнем поехали вместе. За семейным ужином мой жених неожиданно и галантно попросил моей руки у родителей, что, конечно, их ошарашило. Но после того, как они поняли, что парень настроен серьезно, согласились.

Затем, он опустился на одно колено, достал кольцо и попросил меня стать его женой. Я расплакалась, сначала не могла поверить в происходящее, ведь мы встречались не так много времени, но я все равно согласилась. Когда ты чувствуешь, что это твой человек не важно сколько недель, месяцев или лет вы встречались, я верю в судьбу.

Какой ты видишь свадьбу и есть ли предварительная дата?

Мы долго не могли определиться с датой и местом свадьбы. Сначала думали отпраздновать где-то в Италии, Испании или Австрии, но затем поняли, что наш любимый Киев ничем не хуже, а иногда может и лучше, поэтому мы решили праздновать здесь. В конечном итоге это очень удобно для всех наших гостей и родственников.

Кстати, ранее Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.