'Моє все": Тіна Кароль зачарувала мережу відео з десятирічним сином

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Десятирічний Веніамін присвятив мамі мелодію на піаніно

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль нечасто публікує в мережі фото зі своїм сином Веніаміном. Можливо, це також пов'язано з тим, що хлопчик живе і навчається в Англії і мама бачить його не так часто, як хотілося б. Проте нещодавно зірка, яка раніше вразила фанів незвичайним образом, порадувала шанувальників, поділившись милим відео з синочком, що подорослішав.

Тіна опублікувала його в своїх Instagram-історіях, а пізніше ролик був викладений на фан-сторінці артистки і викликав безліч емоційних відгуків.

На відео 10-річний Веніамін бажає мамі доброго ранку і виконує ніжну мелодію на піаніно.

"Мій дорогий, моє все", - зворушливо підписала ролик Кароль.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Багато користувачів мережі помітили, що хлопчик помітно подорослішав, а також висловили здивування, що він носить окуляри. Не забули фани і похвалити його музичну майстерність.

"Молодчинка", "Який дорослий", "А Веня погано бачить?", "Копія Тіночки", "Боже який милий", "Мамина радість і гордість, лише заради них ми проходимо важкі ситуації в житті і не маємо права здаватися", "А що із зором", "Заради чого варто жити.Радість в житті", "Тіночка, такий старанний хлопчик!", "Як же схожий", "Посмішка як у мами", "Як же він схожий на маму!", "Здоров'я і щастя мамі і синові", "Дуже приємний, хороший хлопчик!" - пишуть передплатники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль запустила оригінальну рубрику - під хештегом #тинакарольтату або #tinakaroltatoo співачка пропонує шанувальникам ділитися фотографіями тематичних татуювань на тілі, присвячених її творчості.

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Також LITE пропонував обирати найчуттєвіше вбрання українських зірок в латексі. Тіну Кароль у ЗМІ вже встигли прозвати "королевою латексу".

Тіна Кароль: біографія відео: РБК-Україна)