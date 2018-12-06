"Моє найбільше діяння": Алан Бадоєв відверто розповів про дочку

Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

За словами режисера, він шалено вдячний колишній дружині за дочку

Відомий український продюсер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який прикрасив обкладинку чоловічого глянцю, розповів, які у нього стосунки з єдиною дочкою Лолітою, народженою в шлюбі з Жанною Бадоєвою. В інтерв'ю Вestin.ua 37-річний режисер зізнався, що дуже радий, що свого часу наважився завести дитину.

Алан стверджує, що спілкуватися з дівчинкою дуже цікаво.

"Мені дуже цікаво з нею спілкуватися. Це так несподівано: зростає інше життя, і вона так на тебе схожа — але при цьому взагалі інша. Я шалено вдячний життю, я шалено вдячний Жанночці. Якщо б у свій час ми не мали дитину, я б на це не наважився. Мені дуже складно закохатися, а уявити людину, з якою я божевільним чином захочу пов'язати своє життя на 11 років, взагалі не можу. Як? Це велика відповідальність", - каже Бадоєв.

Фото: Алан Бадоєв з дочкою (instagram.com/alanbadoev)

Він також зазначив, що вважає Лоліту своїм найбільшим досягненням.

"Вона моя квітка, моє найбільше діяння. Я дуже люблю свою дочку, як, безумовно, будь-який інший батько любить свою дитину. Так як ми живемо не разом, у мене є можливість за нею спостерігати, і кожен раз бачити трохи по-іншому", - сказав продюсер.

За словами Алана, він хоче дати дочці впевненість, що вона може підкорити весь світ.

"Хочу, щоб вона знала, що всесвіт для неї. Щоб вона знала, що вона може творити чарівництво. Щоб вона знала, що в цьому тілі, в цих маленьких кулачках і в серці стільки енергії і любові, що можна підкорити весь світ. Я це знаю", - зізнався зоряний тато.

Фото: Лоліта Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

Він також розповів, що Лоліта і син Жанни Борис перенесли їх розлучення спокійно, адже вони знали його причину. До того ж, колишнє подружжя залишилися дуже хорошими друзями і між ними немає ніякої напруги.

"Наші діти розуміли, чому ми розлучилися, у нас була на це питання дуже чесна відповідь: "Щось відбувається в серці мами і тата". Ми хотіли залишитися друзями, любити один одного так само, і при цьому не лаятися. Це було щире відчуття. На 11-му році спільного життя почало змінюватися, в будинок почали приноситися сварки. Я вважаю, батьки не мають права лаятися перед дітьми, вони повинні бачити тільки щиру любов. Те, що ми з Жанною стали найкращими друзями — це скарб. У нас немає в сім'ї напруги. Я приїжджаю на Новий рік, ми тусимо, ми кайфуємо, ми один за одного. Безумовно, це багатство", - підсумував Бадоєв.

Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, популярний український співак Макс Барських, який приміряв незвичайний образ, представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ". Ідейним натхненником капсульної колекції виступив бренд LITKOVSKAYA. А в якості моделей виступили в тому числі сам Барських і режисер Алан Бадоєв.

Ми також писали про те, що Алан Бадоєв організував грандіозне шоу Макса Барських в Києві, яке спробували зірвати. Однак диверсія не вдалася і концерт успішно продовжився.

Відео: РБК-Україна