Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Співачка разом з дівчатками відпочиває на морі в Туреччині
37-річна Світлана Лобода вже вдруге за це літо влаштувала собі морський відпочинок - на цей раз співачка відправилася до Туреччини разом з дочками Євою і Тільдою. Артистка насолоджується ласкавим морем і не забуває балувати шанувальників жаркими фото в купальниках на тлі неймовірних пейзажів. А на свіжих кадрах в своєму Instagram зірка показала своїх доньок, що підросли.
При цьому Світлана як і раніше приховує обличчя молодшої Тільди, якій вже два роки - дівчинка завжди знята зі спини або збоку. Маля вже може похвалитися розкішними локонами.
На фото Лобода відображена в сміливому чорно-білому костюмі з міні-спідниці і короткого топіка, вихваляючись витонченою фігурою і красивим загаром. Волосся співачки розпущене, а на її обличчі майже немає макіяжу.
Дев'ятирічна Єва маму ніжно обіймала, а мала Тільда була на руках у зірки.
Світлана Лобода зворушила ніжними фото з дочками на відпочинку (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Є тонка нитка між мамою і дітьми - вона не рветься від відстаней і часу... і де б я не була, що б я не робила - я завжди повертаюся до них. Мої дочки - моє найкраще творіння", - зворушливо написала Світлана.
Шанувальники не поскупилися на компліменти зоряному сімейству і зазначили, що Тільда вже помітно підросла.
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До речі, раніше Лобода показала також спільний знімок зі своєю сестрою Ксенією та привітала її з 29-річчям. Молодша сестра співачки на відпочинку в Туреччині з розмахом відзначила день народження.
Світлана Лобода показала молодшу сестру-красуню (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.