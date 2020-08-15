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Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Субота 15 серпня 2020 10:42
Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Марина Настевич

Співачка разом з дівчатками відпочиває на морі в Туреччині

37-річна Світлана Лобода вже вдруге за це літо влаштувала собі морський відпочинок - на цей раз співачка відправилася до Туреччини разом з дочками Євою і Тільдою. Артистка насолоджується ласкавим морем і не забуває балувати шанувальників жаркими фото в купальниках на тлі неймовірних пейзажів. А на свіжих кадрах в своєму Instagram зірка показала своїх доньок, що підросли.

При цьому Світлана як і раніше приховує обличчя молодшої Тільди, якій вже два роки - дівчинка завжди знята зі спини або збоку. Маля вже може похвалитися розкішними локонами.

На фото Лобода відображена в сміливому чорно-білому костюмі з міні-спідниці і короткого топіка, вихваляючись витонченою фігурою і красивим загаром. Волосся співачки розпущене, а на її обличчі майже немає макіяжу.

Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Дев'ятирічна Єва маму ніжно обіймала, а мала Тільда була на руках у зірки.

Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Світлана Лобода зворушила ніжними фото з дочками на відпочинку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Є тонка нитка між мамою і дітьми - вона не рветься від відстаней і часу... і де б я не була, що б я не робила - я завжди повертаюся до них. Мої дочки - моє найкраще творіння", - зворушливо написала Світлана.

Шанувальники не поскупилися на компліменти зоряному сімейству і зазначили, що Тільда вже помітно підросла.

  • Кращі слова!КРАСУНІ!
  • Які круті волосся у дівчинки
  • Дуже класне фото)
  • Уті такі котики шляденькие
  • Девчушечки ростуть на очах. здоровечка Вам !!!
  • Красуні і мама і доньки
  • Тилю не дізнатися, така доросла
  • Діти - це щастя, послане з небес!
  • свеьа ти прекрасна мама і так само ти красавича
  • Які вони сладенкие
  • Ну покажіть вже цю красуню!

Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Скріншот коментарів

До речі, раніше Лобода показала також спільний знімок зі своєю сестрою Ксенією та привітала її з 29-річчям. Молодша сестра співачки на відпочинку в Туреччині з розмахом відзначила день народження.

Моє найкраще творіння: Світлана Лобода показала підросших дочок

Світлана Лобода показала молодшу сестру-красуню (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.

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