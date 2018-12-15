"Мода поступається стилю": Фреймут поділилась цікавим спостереженням

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Ведуча помітила відмінності в одязі з дочкою

Популярна українська телеведуча і шоувумен Ольга Фреймут розповіла, що з роками її мода почала поступатися стилю. Зокрема, вона зауважила відмінності порівняно з дочкою. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Як думаєте, в якому віці мода поступається стилю? Тому що я помічаю дистанцію в одязі між мною і моєю Златою. Але мені так шкода часу, який потрібен для того, щоб встигнути за примхами моди", - йдеться у підписі.

Фото: Оля Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Звернемо увагу, що це стало причиною справжньої філософської дискусії з боку користувачів.

"Це приходить з мудрістю жінки, коли для неї не так важливо, як виглядають інші. Для неї важливо, як вона виглядає", - сказала користувач Христина Анатоліївна.

"Мода-модою, а одяг повинна відповідати настрою", - підкреслила юзер Поліна Апельсинка.

"Якщо комфортно і впевнено себе почуваєш на публіці, тоді це ваш стиль", - сказав користувач Володимир Мураевский.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Хочемо вам нагадати, що насправді Ольга Фреймут одружена з Володимиром Локотко вже більше двох років (Володимир - директор "Нового каналу"), вона довгий час не розповідала про своє сімейне життя, проте зовсім нещодавно подружжя розповіло подробиці.

Нагадаємо, що телеведуча Оля Фреймут, яка раніше анонсувала новий загадковий проект, нарешті розкрила інтригу і представила свою нову книгу під назвою "Про любов".

Також, відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, чому розважальне шоу "Оля" з її участю протрималося на телеекранах усього місяць і його виробництво було припинено.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)