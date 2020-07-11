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Мочалка і Королева бджіл: Леся Нікітюк розсмішила до сліз несподіваними перевтіленнями

Автор: Lite

Ведуча змусила сміятись навіть творчий колектив

Леся Нікітюк повернулася на знімальний майданчик шоу "Хто зверху?" і знову готова разом з командою дівчат-зірок дати фору хлопчикам на чолі з Сергієм Притулою. Ведуча регулярно показує в Instagram свої образи для зйомок, але якщо більшість з них ефектні і жіночні, то в цей раз Леді Ле вирішила з'явитися в діаметрально протилежних луках. Вона стала... Бджолою і Мочалкою.

В цей раз образи для Лесі були дуже оригінальними – вона з'явилася в костюмі бджоли з хутряними вставками і "короною" з пір'ям на голові. "Позначай свою бджілку", - закликала ведуча у підпису під роликом.

Шанувальники не змогли стримати сміх, спостерігаючи за незворушною Леді Ле в екстравагантному образі.

Леся Нікітюк потішила чином "Королеви бджіл" (відео: instagram.com/lesia_nikituk)

На стилі: Лесю Никитюк у яскравому міні-сукня запідозрили в пластиці губ

  • Яка милота
  • Леся, ви така прикольна
  • Бджола, яка їла після шести вечора
  • Це цілий джміль!
  • Ось це бджола, насмішила
  • Лесюня, ти як завжди на висоті, тобто зверху

Скріншот коментарів

На цьому експерименти Лесі з костюмами не закінчилися. Вона зняла відео в образі... Мочалки ніжно-рожевого кольору під веселий сміх колег з творчої групи, які оцінили лук зірки.

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"Позначай колишнього на костюмі Мочалки", - підписала кумедне відео Леся.

Леся Нікітюк перевтілилася заради шоу в ...Мочалку (відео: instagram.com/lesia_nikituk)

  • Круто
  • Леся це кращий прикид за весь час
  • Леся навіть в образі мочалки – Богиня
  • Я думала, що це морозиво
  • Леся, ви просто супер, заряджаєте позитивом

Скріншот коментарів

До речі, Леся Нікітюк заінтригувала фото у весільному вбранні разом з розлученою Славою з НеАнгелів, яка нещодавно розсекретила нового коханого.

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