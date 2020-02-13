Много шутил: Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах

Тимур Мирошниченко с сыном (фото: из личного архива ведущего)

Ведущий призывает мужчин не бояться и поддерживать своих женщин

Ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Тимур Мирошниченко, который недавно во второй раз стал папой, рассказал о чувствах и переживаниях, которые испытал во время партнерских родов со своей супругой Инной.

У известного телеведущего подрастает дочка, а недавно жена подарила ему сына Марка. К тому волнительному моменту, когда малыш должен был родиться на свет, супруги готовились вместе.

«Это было решение, к которому мы пришли без дополнительных обсуждений», – признался в программе «Зірковий шлях» телеведущий.

Тимур Мирошниченко с женой Инной и сыном Марком (фото: из личного архива ведущего)

Вспоминая партнерские роды, Тимур Мирошниченко признался, что очень боялся пропустить самое главное – рождение малыша. Но все сложилось наилучшим образом. Полтора года назад будущий папа присутствовал при рождении дочери Мии, а в этот раз был рядом с женой Инной, когда на свет появился сын Марк.

«Я просто был рядом, много шутил, мы смеялись, поэтому все было хорошо, – сказал телеведущий на канале «Украина». – Когда начались потуги, врач поставил меня так за головой жены, чтобы я держал Инну за плечо. И все произошло на моих глазах. Впечатления были замечательные! Слезы на глазах, радость, сразу хочется взять и подержать малыша».

Тимур Мирошниченко даже успел снять интимный процесс на видео, но только для домашнего архива. По словам известного телеведущего, ничего страшного для мужчины в партнерских родах нет. Можно смело соглашаться на предложение жены рожать вместе.

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