"Мені не соромно": Мадонна опублікувала інтимні ретро-фото

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Осуд і докори - дві громадські думки, які завжди йшли пліч-о-пліч з успіхом зухвалої зірки

Американська співачка, продюсер і актриса Мадонна опублікувала знімок сорокорічної давності на своїй сторінці в Instagram.

"Студентка школи танців Марти Грем", - написала вона під фото.

Мадонна розповіла, яким нелегким був її шлях до успіху. Фотографи вимагали від молодої дівчини більшої відвертості, а суспільство докоряло їй, за надто інтимні фотографії.

Фото: Юна Мадонна (instagram.com/madonna)

"Фотографи експлуатували мене. Патріархальне суспільство потім спробувало присоромити мене за оголені знімки. Я сказала пресі: "Мені не соромно!". І ця моя фраза з'явилася в заголовках новин. З цього і почалася співпраця з Уорхолом і Харингом. Я є щасливим володарем чотирьох картин, які мені вручили в якості весільного подарунка", – розповіла про історію утисків у молодому віці Мадонна.

"Багато з цих фотографій були продані Playboy і Penthouse, коли я стала знаменитою", - написала вона.

Зірка додала, що вважає свої знімки сороколетней давності мистецтвом, яке не можливо зупинити, намагаючись присоромити його.

"Творчість завжди перемагає!" – сміливо заявила суперзірка.

Фанати підтримали співачку, і погодилися з її висловлюванням.

Скріншот: Коментарі до посту Мадонни (instagram.com/madonna)

"Красуня", "Діва","Спасибі тобі, дівчинка, за те, що була великим прикладом того, як жінка може бути господинею своєї долі. Любимо тебе!", - прокоментували фото підписники.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що Мадонна поділилася з шанувальниками сімейним фото. Вона показала, як її сім'я готуватися до Різдва, а діти прикрашають ялинку.

Крім того, всіх своїх дітей американська поп-ідол Мадонна показала на іншому фото. Рідкісний кадр, на якому всі шестеро дітей разом.

Нагадаємо, що нещодавно старша дочка легендарної співачки Мадонни Лурдес Марія Чікконе Леон вперше вийшла на подіум як модель. Вона епатувала публіку своїм зовнішнім виглядом — неголеними пахвами і ногами.

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