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"Мені потрібна така попа": Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 12:46
"Мені потрібна така попа": Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка продемонструвала соковиті форми на відпочинку в Домінікані

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не втрималися і теж вирушили погрітися і позасмагати до океану - зоряне сімейство проводить відпустку в Домінікані. Чоловік співачки вже встиг розбурхати мережу жарким пляжним фото з коханою, а заодно поділитися своєю думкою про довірливість дівчат. Учасниця групи "Время и Стекло" взяла з собою цілу колекцію купальників і починає потихеньку їх "вигулювати".

Надя поділилася свіжим гарячим кадром у своєму Instagram - артистка позує в півоберта до камери в злитному рожевому купальнику, демонструючи витончену талію і апетитні сідниці. На обличчі дівчини зовсім немає макіяжу, а волосся красиво розвіває вітер.

"День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся по повній або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші )))?" - поділилася Дорофєєва.

&quot;Мені потрібна така попа&quot;: Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Спекотне фото Наді Дорофєєвої в купальнику з Домінікани можна подивитися тут

Однією з перших ефектний кадр оцінила зоряна колега і подруга Наді Джамала.

"Красуня. Мені потрібен такий купальник і попа звичайно", - написала співачка в коментарі.

&quot;Мені потрібна така попа&quot;: Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі з нею повністю згодні і засипали Надію компліментами.

  • Хорошого відпустки
  • Обожнюю тебе)
  • Надюша, треба влаштувати челлендж ДО і ПІСЛЯ подивимося як ти змінишся за час відпочинку
  • Красуня
  • Моя дівчинка
  • Яка ти красиваяяяяя
  • найулюбленіша і неповторна
  • Класна
  • Ну все, я ненавиджу рожевий
  • Хто б сумнівався,як завжди красуня
  • Чарівна Сирена! Не заздрю місцевим морякам!

&quot;Мені потрібна така попа&quot;: Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику&quot;Мені потрібна така попа&quot;: Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва влаштувала екскурсію по заміському будинку і похвалилася величезною вбиральнею.

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