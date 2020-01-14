"Мені потрібна така попа": Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка продемонструвала соковиті форми на відпочинку в Домінікані

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не втрималися і теж вирушили погрітися і позасмагати до океану - зоряне сімейство проводить відпустку в Домінікані. Чоловік співачки вже встиг розбурхати мережу жарким пляжним фото з коханою, а заодно поділитися своєю думкою про довірливість дівчат. Учасниця групи "Время и Стекло" взяла з собою цілу колекцію купальників і починає потихеньку їх "вигулювати".

Надя поділилася свіжим гарячим кадром у своєму Instagram - артистка позує в півоберта до камери в злитному рожевому купальнику, демонструючи витончену талію і апетитні сідниці. На обличчі дівчини зовсім немає макіяжу, а волосся красиво розвіває вітер.

"День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся по повній або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші )))?" - поділилася Дорофєєва.

Спекотне фото Наді Дорофєєвої в купальнику з Домінікани можна подивитися тут

Однією з перших ефектний кадр оцінила зоряна колега і подруга Наді Джамала.

"Красуня. Мені потрібен такий купальник і попа звичайно", - написала співачка в коментарі.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі з нею повністю згодні і засипали Надію компліментами.

Хорошого відпустки

Обожнюю тебе)

Надюша, треба влаштувати челлендж ДО і ПІСЛЯ подивимося як ти змінишся за час відпочинку

Красуня

Моя дівчинка

Яка ти красиваяяяяя

найулюбленіша і неповторна

Класна

Ну все, я ненавиджу рожевий

Хто б сумнівався,як завжди красуня

Чарівна Сирена! Не заздрю місцевим морякам!

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва влаштувала екскурсію по заміському будинку і похвалилася величезною вбиральнею.