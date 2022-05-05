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"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)

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Четвер 05 травня 2022 13:15
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео) Ірина Білик звернулася до Філіпа Кіркорова (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Ірина Білик написала гнівне повідомлення своєму вже колишньому другові Філіпу Кіркорову, який відмовився підтримати українців у війні з російськими загарбниками.

Про це співачка розповіла в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Однією з причин, по якій Білик звернулася до Кіркорова, стало те, що його співвітчизники-окупанти місяць жили у її домі під Києвом, лишивши по собі повний безлад.

"Вони робили там все, що тільки можливо… Плавали в басейні, користувались апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі, ще з самого дитинства", - зі сльозами на очах поділилась співачка.

Повернутися до свого рідного будинку вона не може...

У той же час Кіркоров продовжує співати на своїх концертах пісню "Снег". Цю композицію з альбому 2004 року "Любовь. Яд" Ірина свого часу особисто подарувала Бедросовичу.

"Я вирішила звернутись особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів… Просто сказала: "Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені немає, де жити". Але він не відповів", - плачучи, прокоментувала артистка.

Зверталася Білик і до інших своїх знайомих артистів з РФ. Адже більшість з них особисто знають Путіна і могли якимось чином "донести до нього світлі думки".

"Просто думала, що вони дбають про інших… Але всі моє звернення проігнорували", - сказала українська зірка.

Зараз Білик разом із меншим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України.

А тим часом її екс-колега Кіркоров днями із розмахом відзначив 55-річний ювілей, влаштувавши масштабний концерт у Кремлівському палаці.

Там він не просто співав, а й "ображав почуття віруючих". В РФ тепер вимагають покарати артиста за це його "сатаністське шоу".

Ба більше: члени руху "Ветерани Росії" вимагають у Кіркорова, який підтримує війну проти України, щоб той покинув "святу російську землю". Отакий-от парадокс.

&quot;Мені нема де жити&quot;: Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)

Кіркоров на своєму концерті бігав по хресту (кадр з відео)

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Ірина Білик Філіп Кіркоров
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