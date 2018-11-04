Міс Земля 2018: у мережі з'явилися яскраві фото переможниці

Фото: Конкурс Міс Земля 2018 (facebook.com/MissEarth)

Фотографії красуні можна споглядати на її сторінці в соцмережі

Переможницею конкурсу Міс Земля 2018 стала модель з В'єтнаму Фионг Кхань Нгуєн. Їй 23 роки і вона студентка. Конкурс відбувся 3 листопада в столиці Філіппін - Манілі.

Про переможницю відомо, що вона займається маркетингом і вільно говорить на в'єтнамською та англійською мовами. Кхань народилася в провінції Бенче на півдні В'єтнаму.

Фото: Переможниця конкурсу (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

Титул "Міс Вогонь" дістався Мелісі Флорес з Мексики, "Міс Вода" — Валерії Айос з Колумбії. Титулу "Міс Повітря" удостоєна Мелані Мадер з Австрії.

Фото: У моделі прекрасна фігура (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

У своєму презентаційному ролику переможниця розповідала про екологічни проект із захисту Меконгу і людей, чиє життя залежить від цієї водної артерії.

Фото: Фионг Кхань Нгуен (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

Як раніше писав Styler, 15-річна українська школярка Євгена Халабаджах здобула перемогу на міжнародному конкурсі в Китаї.

До речі, Miss Ukraine plus size: вибрали королеву "пишним" краси.