"Міс Всесвіт 2018: у конкурсі вперше бере участь дівчина-трансгендер (фото)

Фото: Анхела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Красуні 27 років і вона вже брала участь у подібних конкурсах

Вперше за всю історію конкурсу "Міс Всесвіт" у змаганні за титул найкрасивішої візьме участь дівчина-трансгендер. Зазначимо, що конкурс стартує 17 грудня в Таїланді, всі затамували подих, чекаючи цікаве і красиве шоу. В цьому році Іспанія вирішила відправити на змагання найкрасивіших Анхелу Понсе з Севільї.

Фото: 27-річна Анжела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Відомо, що 27-річна дівчина виборола титул "Міс Іспанія" в цьому році, а також принммала участь у подібних заходах.

Фото: Анхела Понсе народилася в Севільї (instagram.com/angelaponceofficial)

Відзначимо, що сама Анхела підтримує позицію людей нетрадиційної орієнтації і всіляко допомагає підліткам, яких засуджує суспільство. Цим вона вже привернула до себе підтримку секс-меншин і не тільки

Фото: Анхела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Як раніше ми писали, на конкурсі Міс Всесвіт 2018 учасниця з США вляпалася в расистський скандал. Вона насміхалася над учасницями з Азії.

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