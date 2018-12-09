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"Міс Світу": Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

Lite » Зірки 09.12.2018 - 15:36
"Міс Світу": Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка вдало поєднує речі українських дизайнерів

Відома українська артистка, солістка групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва продемонструвала стильний look в світлих тонах. Співачка одягла блузку українського дизайнера Марини Сандугей-Шишкіної і штани від Каті Сільченко. Співачка поділилася стильним знімком у своєму акаунті в Instagram.

Для знімка артистка одягла рожеву блузку і ніжно-блакитні штани oversize.

&quot;Міс Світу&quot;: Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Міс Світу&quot;: Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

Сторіс (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати пишуть, що образ дуже личить артистці.

"Офігенно", "Міс Світу", "Крутий наряд, ти найкраща!!!", "Мої очі кайфують", "Ууу, така милаха", "Просто hot", "Красуня", — пишуть шанувальники.

&quot;Міс Світу&quot;: Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

&quot;Міс Світу&quot;: Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

&quot;Міс Світу&quot;: Дорофєєва похвалилася look-ом в пастельних тонах

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що Дорофєєва показала, як знімали фільм з її участю

Раніше Дорофєєва в короткій сукні справила фурор на червоній доріжці "М1 Music Awards 2018".

Відео: (video.rbc.ua)

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