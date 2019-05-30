ru
ua

"Світові моделі нервово курять": Дорофєєва в панчохах викликала ажіотаж у мережі


Дорофєєва, як завжди, на стилі!

Надя Дорофєєва продовжує засипати своїх прихильників фото недавньої фотосесії для бренду MOZGI (відзначимо, що це також однойменна група Потапа). При цьому для модного камейна Дорофєєвої підібрали дійсно дуже стильний і ефектний образ.

Так, Дорофєєва позує в білосніжному оверсайз-світшоті з зухвалим принтом. Зверніть увагу, що на зображенні – фото самої Дорофєєвої в чорному купальнику, зі спини. При цьому на знімку Надя чуттєво піднесла пальці до губ.

Але повернемося до образу... Ще одна примітна деталь – колготки і чорні високі панчохи з червоними вставками. З аксесуарів – прозора сумка-шопер і стильні геометричні окуляри з червоною оправою. В макіяжі акцент на губи, а от волосся недбало розлітається по вітру.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)" - грайливо підписала свій знімок Дорофєєва.

Шанувальники солістки поп-групи "Время и Стекло" поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими знімками:

  • "Дивлячись на ці фото, світові моделі стоять і нервово курять в сторонці)) У них є гідна конкурентка!"
  • "Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня!"
  • "Дуже стильно!"
  • "Дівчина з обкладинки!"
  • "Як можна бути такою красивою?!"
  • "Така дівчина, красуня!"
  • "Яка ж ти класна!"
  • "Ухх яка! Ці панчохи!"
  • "Класний прикид!"
  • "Фігура – бомба!"
  • "найкрасивіша дівчинка)"
  • "Няшная така)"

Нагадаємо, раніше "неонове" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти"

"У нас будуть гарні діти": Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою Весілля Потапа і Насті: син Тіни Кароль мило привітав пару
Читати всі новини