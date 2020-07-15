Ні хвилини спокою: Кейт Міддлтон чесно зізналася, які клопоти їй доставляють діти

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Дружина принца Вільяма розговорилася

Кейт Міддлтон, яка напередодні провела офіційну зустріч в рамках запуску освітньої платформи, розповіла багато цікавого про своє материнство. Так, герцогиня Кембріджська під час бесіди зізналася, що 6-річний Джордж, 5-річна Шарлотта, а також 2-річний Луї деколи просто не дають їй розслабитися. Особливо нелегко багатодітній мамі було під час карантину.

Під час карантину сім'я стала більш дружною (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За всіма дітьми потрібне око та око. Але особливо багато уваги потребує молодший. Хлопчик просто не міг зрозуміти, чому він змушений був сидіти в чотирьох стінах. А також – чому він не може обіймати інших дітей і грати з ними. Виявляється, характер малюка вкрай доброзичливий і велелюбний, а тому зберігати дистанцію для нього просто нестерпно. «Для Луї не такого поняття, як соціальна дистанція. Коли він виходить з дому, то хоче обійняти всіх, особливо дітей молодшиз за нього. Якщо відпустити Луї з рук, то він миттєво зникає з вашого поля зору», – усміхається дружина принца Вільяма.

Принц Уільям також проводить з дітьми весь вільний час (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також Кейт розповіла, що під час періоду самоізоляції їй довелося занадто багато готувати. Виявляється, у всіх членів знаменитої родини відмінний апетит, а також пристрасть до різноманітності. У підсумку Міддлтон змушене була застосувати всі свої таланти, щоб догодити кожному. «Іноді мені здається, що у моїх дітей бездонні шлунки, вони готові проковтнути слона! Я відчуваю себе кухонним комбайном», – сміється герцогиня.

У той же час вона з теплотою згадує місяць ізоляції, так як цей період неймовірно зблизив всіх членів її сім'ї. Кейт нарешті змогла приділити час кожному, контролювати навчання дітей, грати з ними, а також насолоджуватися спілкуванням з коханим чоловіком.