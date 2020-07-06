В стильному платті і під руку з чоловіком: Кейт Міддлтон вийшла у світ в бездоганному стриманому образі

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги відвідали лікарню у Кінгс-Лінне

Кейт Міддлтон і принц Уільям здійснили перший спільний вихід у світ після ослаблення карантину – до цього графік пари дозволяв здійснювати візити тільки окремо. Знамените подружжя відвідало лікарню королеви Єлизавети в Кінгс-Лінні. Візит пари був приурочений до дня народження Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS).

«Сьогодні ми відзначаємо 72-й день народження NHS, в рік, коли це було потрібно більше, ніж коли-небудь, коли країна реагує на COVID-19. Сьогодні герцог і герцогиня відвідали лікарні королеви Єлизавети в Кінгс-Лінні, щоб подякувати персоналу за їх зусилля з надання допомоги своїй громаді. Неважливо, чи є ви вже працюючими співробітниками, колишніми співробітниками, які вийшли на пенсію, волонтерами або ключовими працівниками – ми дякуємо вам за стійкість, наполегливість і надію, що ви продемонстрували для нашої країни», – повідомили в заяві від імені герцогів на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Герцоги виглядали бездоганно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і принц Уільям, як завжди, проявили дружелюбність і активність. Вони поспілкувалися з персоналом лікарні, волонтерами та колишніми співробітниками, які повернулися до служби через коронавірус – щоб проявити участь. Після вони з задоволенням попили чаю з бутербродами і сендвічами. В подарунок герцоги отримали в'язані брелоки, які турботливі та люблячі батьки пообіцяли віддати своїм дітям: Джорджу, Шарлотті і Луї.

Подружжя відмінно провели час (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як завжди, Кейт постаралася вибрати вбрання не тільки відповідне нагоді, але і стильне. Вона одягла синє шовкове плаття від Beulah London, вартість якого – близько 700 доларів. Жіночний силует і незвичайні деталі – білий комірець, манжети, дрібний принт – зробили досить скромний образ незвичайним і милим. Доповнили лук герцогині круглі сережки від Patrick Mavros. Макіяж британська ікона стилю виконала стриманий, в натуральних тонах. Як завжди, головний акцент у ньому – на чітко підведених очах і бровах. На завершення аутфіта герцогині зробили високий хвіст, що додало всьому луку певну чіткість і завершеність. Не менш ефектно виглядав і чоловік Кейт – принц Уільям одягнув сірий піджак, світло-блакитну сорочку, темні брюки і краватку їм в тон. виглядала пара бездоганно!

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Автор: Lite