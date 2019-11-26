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Римська романтика: Осадча та Горбунов насолоджуються один одним в Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 09:47
Римська романтика: Осадча та Горбунов насолоджуються один одним в Італії
Юрій Горбунов та Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Пара вирушила на кілька днів в Італію

Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються використати з толком вільний час, якого у пари не так багато через постійну зайнятість. Якось ведучий зізнався, що обожнює подорожувати разом з дружиною – пара не дочекається, коли зможе брати з собою в поїздки молодшого сина Івана, адже поки він ще зовсім маленький. Так, після суперфіналу шоу Танці з зірками 2019 Юрій і Катя полетіли в сонячний Рим, де панує комфортна осіння погода. Ведучий вирішив поділитися романтичними світлинами з дружиною на тлі місцевих визначних пам'яток.

Пара вирушила на променад в центр. Одна із зупинок – легендарний фонтан Треві. Біля нього парочка зробила яскраву спільну фотолистівку. Катя позує в трендовому чорно-білому картатому затишному пальто, коротких світлих джинсах і кросівках. Вона обняла чоловіка за плече. На Юрі – темні джинси, світлі кросівки і темно-синя куртка.

Другий кадр – селфі на одній з жвавих вузьких вуличок. Юрій злегка посміхається, сховавши очі за сонячними окулярами, Катя позує без макіяжу, зібравши волосся ззаду в акуратний пучок.

Римська романтика: Осадча та Горбунов насолоджуються один одним в Італії

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Коли продовжуєш на декілька днів тепло", - підписав він щасливий кадр з дружиною.

Римська романтика: Осадча та Горбунов насолоджуються один одним в Італії

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари розділили з ними прекрасні хвилини у "Вічному місті" - вони невтомно писали компліменти і раділи за них.

  • Я вас обожнюю, ви чудова пара, позитивчики!
  • Гарні
  • Дуже гарне місце для закоханих
  • Які ві милие
  • Супер
  • Солоденька парочка – twix. Гарні і талановиті люди
  • Красиві! Щастя та любові вам!
  • Які ви гарні!
  • Гарна сім'я! Щаслива сім'я! Крута сім'я!

Скріншот коментарів

До речі, Юрій і Катя не упустили можливості випити по чашечці запашної кави у кафе, яке налічує 200 років, а також показали чарівливі види нічного Риму. Парочка не втрималася і проявила ніжні почуття прямо на вулиці "Вічного міста" - теледіва поцілувала чоловіка на очах у перехожих, а пізніше поскаржилося, що Юрій постійно розмовляє по телефону – ділові дзвінки не дозволяють йому сповна насолодитися красою міста.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy/instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що стильні Лілія Подкопаєва та Катя Осадча засвітилися в елегантних образах на дні народження Дмитра Гордона.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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