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Такі милі і прості: Дантес зачарував повсякденним кадром з Дорофєєвою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2019 - 17:31
Такі милі і прості: Дантес зачарував повсякденним кадром з Дорофєєвою
Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Пара вийшла на прогулянку з друзями

Чоловік учасниці гурту "Время і Стекло" Наді Дорофеєвої Володимир Дантес порадував шанувальників новим спільним знімком з дружиною. При цьому артист показав, як його дружина виглядає в звичайному житті, коли не потрібно блищати перед камерами чи давати інтерв'ю.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому вони з Надею зображені разом з друзями - судячи з усього, пара вибралася на прогулянку у вихідний. Зіркове подружжя одягнені в зручний і простий повсякденний одяг - так, Дорофєєва вибрала широкі білі штани і салатову майку, а також білі кросівки. Дантес віддав перевагу подібному наряду - світлі штани та біла футболка.

Вони виглядають дуже розслабленими і задоволеними.

"День був просто КАЙФ!!! Давно так неділю не проводили!!!!" - поділився Володимир.

Такі милі і прості: Дантес зачарував повсякденним кадром з Дорофєєвою

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва з друзями (instagram.com/vladimirdantes)

Підписники ведучого почали активно обговорювати нове фото, відзначаючи, що вони з Надею дуже милі і прості.

  • "Дуже гарні люди, навіть не знаю що додати...."
  • "Красиві такі!"
  • "Милашки"
  • "Які ви класні і красиві"
  • "Які ви КАЙФОВІ!!!!"
  • "Чудова компанія і чудове фото)))"
  • "Які ви круті"
  • "У вас такий стиль у всіх однаковий, ви змовилися прийти так?"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва "підірвала" мережу гарячим фото в купальнику. Співачка заінтригувала фанів нової зйомкою.

Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом на фестивалі "Велике весілля".

До речі, Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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