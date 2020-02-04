Мілла Йовович показала фото новонародженої Оушан і пояснила її дивне ім'я

Мілла Йовович з чоловіком і старшою донькою (фото: instagram.com/millajovovich)

Мілла відчуває себе відмінно, маля теж

Всього пару днів назад 44-річна Міла Йовович зробила довгоочікуване звернення до своїх шанувальників. Актриса зізналася, що готова народити буквально з дня на день. Схоже, що маля вирішило не підводити обіцянки мами і народилося точно в строк. Так, 2 лютого Мілла Йовович стала мамою втретє! Цікаво, що першою прекрасну новину повідомила старша дочка актриси і її чоловіка Пола Андресона — Евер. 12-річна Евер Габо поділилася на своїй сторінці в мережі Instagram душевним знімком з лікарняної палати. На фото бачимо всю велику родину Йовович-Андерсона, а також новонароджену крихітку.

При цьому Йовович відразу ж дала зрозуміти, що їй чужі забобони. Акторки відразу ж показала личко новонародженої дівчинки. І не "заклеювала" його смайликами, як багато її колег.

Велика родина Йовович з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Одразу ж у день народження малятка щаслива сім'я повідомила, що дівчинці дали ім'я Оушан. Старша дочка Міли зворушливо зізналася в любові до своєї молодшої сестри.

Тепер же Мілла трохи передихнула і вирішила сама вийти на зв'язок з шанувальниками. На цей раз актриса розповіла про незвичайне ім'я новрожденної дівчинки. Виявилося, що Оушан (Osian) — це ім'я валлійського хлопчика. Повне ім'я дівчинки тепер звучить як Оушан Ларк Елліот Йовович-Андерсон.

Також зіркова мама уточнила точний час народження маляти — 02/02/2020 о 8:56.

"Розумію, що ім'я довге, але наша сім'я ніяк не могла визначитися", — зізналася Мілла. Натомість, за словами актриси, у дівчинки буде можливість відкинути якісь імена в дорослому віці.

Новонароджена Оушан Ларк Елліот Йовович-Андерсон (фото: instagram.com/millajovovich)

Також актриса опублікувала фото доньки. І розповіла про її перші досягнення.

“Вона вже піднімає голову, щоб подивитися, що відбувається! Вона наш диво-дитина, і ми так вдячні, що вона у нас є, повністю одержимі нею! Я, звичайно, опублікую більше фотографій, але пізніше, тому що ми всі втомилися. Останні кілька ночей були божевільними", - ділиться емоціями Йовович.

Старша і середня дочки Мілли з Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)

Головне, що Мілла дала зрозуміти - з нею і з малятком все нормально. Почувають вони себе відмінно, крім хіба що того, що актриса саме собою втомилася. Ще одна приємна деталь - за словами Мілли, у новонародженої дівчинки волосся ще світліше, ніж в інших дітей.

Раніше Мілла Йовович поділилася зворушливими фото з дітьми на ковзанці.