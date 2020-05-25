Мила і домашня: Настя Каменських підкорила ніжним луком в яскравому светрі

Співачка зробила зізнання про свої модні смаки
Настя Каменських і на карантині не втрачає позитивного настрою і насолоджується життям. 23 травня співачка і її чоловік, продюсер і репер Потап відсвяткували першу річницю шлюбу - так зване ситцеве весілля. Звичайно ж, пара зворушливо привітала один одного в мережі! Поки що погода не радує українців, проте артистка вже дуже чекає літа. Вона зачарувала милим домашнім луком на свіжому фото і зробила визнання.
На знімках Настя з'явилася в красивому яскравому светрі рожево-блакитних кольорів. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені пишні кучері.
За словами співачки, влітку вона воліє носити вбрання яскравих відтінків.
"З наближенням літа все більше хочеться надягати яскравий одяг! Яка фотка подобається більше - 1 або 2?" - пише Каменських.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
В коментарях шанувальники розсипаються в компліментах артистці і відзначають, що вона прекрасна на всіх фото.
Скріншот коментарів
Раніше Потап і Настя Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру.
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Автор: Марина Настевіч