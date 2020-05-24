Переповнені коханням: Потап і Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру

Пара на річницю весілля знову перетворилася на нареченого і наречену
Потап і Настя Каменських в суботу, 23 травня, відзначили річницю весілля. Правда, репер натякнув, що до масштабного одруження пара вже була сім'єю, закохані давно жили разом, але це ретельно приховували, але і кохання у їхніх серцях зародилася далеко не відразу. У якийсь момент продюсер виріши не бігти від своїх почуттів, і будь-якою ціною завоювати серце темпераментної красуні. Це у нього блискуче вийшло! Тепер Настя опублікувала щасливе відео з дому, на якому знову перетворилася в наречену в білосніжному вбранні, а поруч з нею красувався коханий чоловік у total white.
Так, ролик змонтований під новою пісню співачки "Спогади". Настя в білосніжній сукні з великим декольте і піджаку в тон, а також білому обручі з розпущеним волоссям променисто посміхається, і цілує в губи коханого чоловіка. Потап не приховує щастя в очах, він вибрав для домашньої зйомки білосніжний бомбер, футболку і брюки в тон і танцює, ловлячи ритм і повторюючи мелодії.
"Нескінченне кохання", - написала англійською співачка. Шанувальники не змогли стримати свого захвату, спостерігаючи за щасливою парою.
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До речі, в сторіз Настя показала чудовий білосніжний букет, подарований їй чоловіком в знаменну дату.
Фото: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, що Потап і Настя в річницю весілля обмінялися ніжними словами і зізнаннями в соцмережі.
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Автор: Аня Бойчук