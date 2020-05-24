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Переповнені коханням: Потап і Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2020 - 09:49
Переповнені коханням: Потап і Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Пара на річницю весілля знову перетворилася на нареченого і наречену

Потап і Настя Каменських в суботу, 23 травня, відзначили річницю весілля. Правда, репер натякнув, що до масштабного одруження пара вже була сім'єю, закохані давно жили разом, але це ретельно приховували, але і кохання у їхніх серцях зародилася далеко не відразу. У якийсь момент продюсер виріши не бігти від своїх почуттів, і будь-якою ціною завоювати серце темпераментної красуні. Це у нього блискуче вийшло! Тепер Настя опублікувала щасливе відео з дому, на якому знову перетворилася в наречену в білосніжному вбранні, а поруч з нею красувався коханий чоловік у total white.

Так, ролик змонтований під новою пісню співачки "Спогади". Настя в білосніжній сукні з великим декольте і піджаку в тон, а також білому обручі з розпущеним волоссям променисто посміхається, і цілує в губи коханого чоловіка. Потап не приховує щастя в очах, він вибрав для домашньої зйомки білосніжний бомбер, футболку і брюки в тон і танцює, ловлячи ритм і повторюючи мелодії.

"Нескінченне кохання", - написала англійською співачка. Шанувальники не змогли стримати свого захвату, спостерігаючи за щасливою парою.

Мене так ніхто не кохав: Потап зважився на особисте зізнання про стосунки з Каменських

  • Так ніжно
  • Аааа, як мило
  • Кльові! Позитивні! Закохані! Залишайтеся таким же. P. S. Як дізналася про ваше весілля, весь день сльози котилися від щастя
  • Класні такі
  • Настя, дивлячись на Вас. завжди хочеться посміхатися!
  • Щасливі які!
  • Очі переповнені коханням. Ви супер!
  • А очі світяться від щастя
  • Найкрасивіша пара
  • Ви неймовірні!

Скріншот коментарів

До речі, в сторіз Настя показала чудовий білосніжний букет, подарований їй чоловіком в знаменну дату.

Переповнені коханням: Потап і Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що Потап і Настя в річницю весілля обмінялися ніжними словами і зізнаннями в соцмережі.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Настя КаменськихПотап
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