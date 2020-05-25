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Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 17:31
Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица сделала признание о своих модных вкусах

Настя Каменских и на карантине не теряет позитивного настроя и наслаждается жизнью. 23 мая певица и ее супруг, продюсер и рэпер Потап отпраздновали первую годовщину брака - так называемую ситцевую свадьбу. Конечно же, пара трогательно поздравила друг друга в сети! Пока что погода не радует украинцев, однако артистка уже очень ждет лета. Она очаровала милым домашним луком на свежем фото и сделала признание.

На снимках Настя предстала в красивом ярком свитере розово-голубых цветов. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные пышные кудри.

По словам певицы, летом она предпочитает носить наряды ярких оттенков.

Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

"С приближением лета все больше хочется надевать яркую одежду! Какая фотка нравится больше - 1 или 2?" - пишет Каменских.

Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах артистке и отмечают, что она прекрасна на всех фото.

  • Первая фотка. А так все нравится
  • Настя ,ви така класна,така крута,така прикольна. Ну просто огонь
  • 1 гарна і 2 але 2 більше
  • Дуже гарна!!!!
  • Обе фотки прекрасные!)
  • Больше всего нравиться свитер и 2 фото агонь
  • Какая красивая
  • Милая
  • Обое фото неотразимы
  • Ааааа,дуже крутий светер - де такий можна придбати ???
  • 1 и 2 очень КЛАССНЫЕ

Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских в белоснежных образах показали страстный поцелуй на камеру.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя Каменскихобраз
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