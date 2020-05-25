Милая и домашняя: Настя Каменских покорила нежным луком в ярком свитере

Певица сделала признание о своих модных вкусах
Настя Каменских и на карантине не теряет позитивного настроя и наслаждается жизнью. 23 мая певица и ее супруг, продюсер и рэпер Потап отпраздновали первую годовщину брака - так называемую ситцевую свадьбу. Конечно же, пара трогательно поздравила друг друга в сети! Пока что погода не радует украинцев, однако артистка уже очень ждет лета. Она очаровала милым домашним луком на свежем фото и сделала признание.
На снимках Настя предстала в красивом ярком свитере розово-голубых цветов. Нежный образ звезды дополнил максимально естественный макияж и распущенные пышные кудри.
По словам певицы, летом она предпочитает носить наряды ярких оттенков.
"С приближением лета все больше хочется надевать яркую одежду! Какая фотка нравится больше - 1 или 2?" - пишет Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
В комментариях поклонники рассыпаются в комплиментах артистке и отмечают, что она прекрасна на всех фото.
Скриншот комментариев
Ранее Потап и Настя Каменских в белоснежных образах показали страстный поцелуй на камеру.
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Автор: Марина Настевич