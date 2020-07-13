Милашка: Настя Каменських в одному ліфчику засвітила розкішне декольте

Настя Каменських намагається не залишати шанувальників без мотивуючих постів і налаштовує їх на позитивній лад, заряджаючи енергією і вірою в свої сили. Співачка буквально випромінює впевненість у собі і щедро ділиться хорошим настроенем, не забуваючи нагадувати про важливість спорту як складовий любові до себе і поваги до свого тіла і здоров'ю. Велику частину часу співачка проводить за містом і публікує свої фото, зробленими в інтер'єрах або у дворі дому. Свіжий знімок не став винятком.

Настя відображена у ліфі кольору мокко від купальника, який дозволив закцентувати увагу на декольте зірки. Вона взяла в руки гобеленову подушу і ледь помітно посміхається в об'єктив. Артистка вирішила обійтися без макіяжу.

"З початком нового тижня. Я обожнюю понеділки і відчуття оновлення, яке він приносить. Обожнюю писати нові завдання. А потім, кожен вечір закреслювати виконані і радіти, що стаю все ближче до своїх цілей. А ви вже розпланували свою тиждень? До речі, ви робите замітки в телефоні або як я, ручкою в блокноті?" - запитала співачка.

В коментарях шанувальники поспішили обдарувати свою улюбленицю компліментами.

Зайка така

Прекрасне фото

Настуся, ти супер

Сонечко

Ти така красива

Яка гарна

Круто

Дуже класна

Боже, яка красуня, посмішка просто супер, обожнюю вас

Настя, ви чудово виглядаєте, браво

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.