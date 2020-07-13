Милашка: Настя Каменських в одному ліфчику засвітила розкішне декольте

Співачка взяла курс на продуктивний початок тижня
Настя Каменських намагається не залишати шанувальників без мотивуючих постів і налаштовує їх на позитивній лад, заряджаючи енергією і вірою в свої сили. Співачка буквально випромінює впевненість у собі і щедро ділиться хорошим настроенем, не забуваючи нагадувати про важливість спорту як складовий любові до себе і поваги до свого тіла і здоров'ю. Велику частину часу співачка проводить за містом і публікує свої фото, зробленими в інтер'єрах або у дворі дому. Свіжий знімок не став винятком.
Настя відображена у ліфі кольору мокко від купальника, який дозволив закцентувати увагу на декольте зірки. Вона взяла в руки гобеленову подушу і ледь помітно посміхається в об'єктив. Артистка вирішила обійтися без макіяжу.
"З початком нового тижня. Я обожнюю понеділки і відчуття оновлення, яке він приносить. Обожнюю писати нові завдання. А потім, кожен вечір закреслювати виконані і радіти, що стаю все ближче до своїх цілей. А ви вже розпланували свою тиждень? До речі, ви робите замітки в телефоні або як я, ручкою в блокноті?" - запитала співачка.
В коментарях шанувальники поспішили обдарувати свою улюбленицю компліментами.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.