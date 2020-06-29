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У мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 20:13
У мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко показала шанувальникам свої нові яскраві фото

19-річна онука Софії Ротару Соня Євдокименко нещодавно погуляла на весіллі родички, співачки Sonya Kay в Києві. Тепер молода дівчина показала яскраві фотографії з нового фотосету на природі.

Соня розмістила нові знімки на своїй сторінці в Instagram. На одному фото вона стоїть разом з конем. При цьому на ній надітий білий комбінезон і чорний мікротоп.

У мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

На іншій фотографії Соня в чорному боді позує в полі на природі.

У мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Крім того, дівчина опублікувала відео зі свого фотосету.

Соня Євдокименко (відео: instagram.com/iamsofiaeve)

Користувачі мережі прокоментували її фото і відео.

  • Розумниця і красуня. Удачі тобі Софія;
  • Дуже класно;
  • Ти точно прикрашаєш цей світ і робиш його краще;
  • Скоріше б побачити результат! Буде щось дуже гарне!!
  • Який крутий бек-стейдж;
  • Який крутий ролик.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Соня Євдокименко продемонструвала ідеальний сталевий прес, позуючи в самому серці столиці – на Андріївському узвозі. Для своєї прогулянки вона одягла білий спортивний костюм і класичний бомбер сірого кольору з чорними рукавами і великим принтом. Вона підняла світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик і витончену талію.

Раніше онука Ротару поділилася особистою антистрес-програмою на карантині. Дівчина проводила карантинні будні у квартирі на Манхеттені.

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Автор: Styler

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