У мікротопі та боді: внучка Ротару викликала фурор яскравим фотосетом на природі

Соня Євдокименко показала шанувальникам свої нові яскраві фото
19-річна онука Софії Ротару Соня Євдокименко нещодавно погуляла на весіллі родички, співачки Sonya Kay в Києві. Тепер молода дівчина показала яскраві фотографії з нового фотосету на природі.
Соня розмістила нові знімки на своїй сторінці в Instagram. На одному фото вона стоїть разом з конем. При цьому на ній надітий білий комбінезон і чорний мікротоп.
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
На іншій фотографії Соня в чорному боді позує в полі на природі.
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Крім того, дівчина опублікувала відео зі свого фотосету.
Соня Євдокименко (відео: instagram.com/iamsofiaeve)
Користувачі мережі прокоментували її фото і відео.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Соня Євдокименко продемонструвала ідеальний сталевий прес, позуючи в самому серці столиці – на Андріївському узвозі. Для своєї прогулянки вона одягла білий спортивний костюм і класичний бомбер сірого кольору з чорними рукавами і великим принтом. Вона підняла світшот і оголила на камеру ідеально плоский животик і витончену талію.
Раніше онука Ротару поділилася особистою антистрес-програмою на карантині. Дівчина проводила карантинні будні у квартирі на Манхеттені.
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Автор: Styler