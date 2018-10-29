Michelle Andrade вперше показала свою українську бабусю

Фото: Michelle Andrade (instagram.com/mishvirmish)

Раїса Тимофіївна прийшла підтримати онуку на 10 ефірі шоу Танці з зірками 2018

Співачка з Болівії Michelle Andrade, яка будує свою кар'єру в Україні, поділилася спільним фото зі своєю українською бабусею. Жінка прийшла повболівати за онучку на шоу Танці з зірками 2018, в якому 21-річна артистка бере участь.

За словами Michelle, її родичці дуже сподобалося побачене.

"Я дуже рада, що бабуся нарешті побачила мій виступ вживу, а не по телевізору, тим більше, ефір був тематичний і такий красивий. Для неї це важлива подія! Вона вперше переживала і хвилювалася за мене з глядацького залу. Після ефіру сказала, що емоції були чарівні! Бабуся у мене сучасна, у неї є Viber і WhatsApp, і до Геловіну вона непогано відноситься. Мені здається, вона навіть була б не проти приміряти на себе якийсь незвичайний образ", - розповіла Michelle.

Фото: Michelle Andrade з бабусею (прес-служба співачки)

В цю неділю пари обмінялися партнерами - Michelle Andrade вийшла на паркет з танцюристом Максимом Єжовим, показавши вальс з болівійської атмосферою і отримавши високі оцінки. Сюрпризом містичного ефіру став виступ учасників з суддями: Michelle танцювала хіп-хоп в команді MONATIK з Дімою Жуком, Денисом Беринчиком та Катериною Білявською.

Фото: Michelle Andrade і Максим Єжов (прес-служба співачки)

Зазначимо, що Michelle Andrade народилася в сім'ї батька-болівійця і матері-українки. У дитинстві займалася художньою гімнастикою і танцями. У 2010 році переїхала в Україну, а в 2013-му вперше засвітилася на телебаченні, взявши участь у шоу X-Фактор. Тоді Мішель було 16 років.

Фото: Michelle Andrade (прес-служба співачки)

Нагадаємо, що напередодні Хеллоуїна 2018, який у всьому світі відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, українська співачка і телеведуча болівійського походження Michelle Andrade розповіла про своє ставлення до цього свята.

До речі, українська група The Hardkiss виступила в ролі спеціально запрошеного гостя десятого ефіру Танців з зірками 2018. На сцені танцювального шоу колектив виконав свій новий осінній хіт — україномовний трек "Коханці".

Відео: РБК-Україна