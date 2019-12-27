Вона для мене все: Віктор Павлік висловився про 25-річну коханку

На знімальному майданчику концерту-нагородження кращих пісень 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі, відомий артист Віктор Павлик розповів, як змінюється його гонорар за виступи. Крім того, український виконавець дуже зворушливо відгукнувся про свою кохану. Нагадаємо, що в цьому році стало відомо про новий роман 53-річного Павлика з 25-річною дівчиною Катериною Репяховою, яка є PR-менеджером артиста.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співак зізнався, що на відміну від більшості артистів, він із задоволенням проводить 31 грудня вдома. Адже на цей день випадає ще й власний День народження співака:

«У цей день я можу собі дозволити назвати вищий гонорар, щоб мене не взяли. Але взагалі я люблю святкувати в домашній атмосфері, за столом – картопля, олів’є й обов’язково має бути запах мандарин. Дивимося телевізор, і десь вже пів на другу лягаю спати – з кожним роком все раніше. Святкуватимемо з Катею, звісно, ми з нею завжди поруч, якби я навіть був не вдома, а на роботі. Вона моє все – і піар-менеджер, і директор, і адміністратор, і кохана людина».

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Крім того, артист зізнався, що незважаючи на можливість збільшувати свій гонорар, часом він виступає взагалі безкоштовно.

«Бувають благодійні концерти і, звісно, ми там виступаємо безкоштовно. Було якось, виступав за поросятко: в селі, я мав виступати так само безкоштовно, але після концерту нам вручили піднос із поросятком і картоплею. Це було дуже цікаво і приємно. А взагалі багато виступаю безкоштовно: і в тюрмі виступав, і в будинках престарілих», – розповів Віктор Павлік за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня опівночі.

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів, чи планує заводити дитину з молодою коханкою.