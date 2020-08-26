"У мене мені немає Chanel": Лілія Ребрик розсекретила свої принципи стилю

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповіла, як вибирає гардероб

Лілія Ребрик – знатна модниця. Вона обожнює стильні і красиві вбрання і вміє їх зі смаком вибирати. У гардеробі зірки є як романтичні і кокетливі варіанти, так і зручний спортивний одяг. Якось ведуча зізналася, що для неї оптимальним є поєднання зручності і жіночності. В цей раз Лілія вирішила детальніше розповісти про своєму гардеробі і принципи вибору аутфітів.

Ведуча розташувалася на літній терасі в джинсовій сукню з білосніжною текстильною оборкою подолу. Вона доповнила образ чорними човниками в білий горошок і кепі з вуаллю.

Лілія Ребрик любить стильні вбрання (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"За яким принципом ви обираєте собі гардероб? Що керує вами при придбанні одягу? Якість, комфорт, зручність, ціна? В мене немає одягу від Шанель, але є маленьке чорне плаття, як радила Шанель. Банально, але правда: я не орієнтуюся на бренді, я орієнтуюся на свої відчуття у певному одязі. Наприклад, богинею можу собі відчувати як у спортивному костюмі, так і у вечірньому платті на підборах! Головне щоб і перше, і друга, як-то кажуть: "сиділо", "не парило" і рухи у них не були скуті. Я не маю власного стиліста і по допомогу до них не звертаюся. Свої образи я добираю собі сама - чисто інтуїтивно. (Звісно, це якщо говорити про повсякденне життя - для тб-проектів образи нам усе ж схвалюють стилісти.) А в жітті, якщо мені сподобалася, наприклад, спідниця, я її на собі бачу, тканина - натуральний (терпіти не можу синтетику), то я придбаю її не замислюючись і, чесно кажучи, мені буде байдуже, що вона не від Dior (хоча і від Dior не відмовлюся)", - поділилася своїми секретами стилю ведуча.

Нагадаємо, що раніше лілія Ребрик підкорила стильним фотосетом у вишитій сукні в самому центрі Києва.