Меган Маркл змусила першого чоловіка підписати незвичний контракт

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Герцогиня Сассекська замислювалася про вагітність ще в першому шлюбі

Як відомо, принц Гаррі став для актриси Меган Маркл не першим чоловіком. Вперше вона вийшла заміж у вересні 2011 за кінорежисера Тревора Енгельсона, проте вже в серпні 2013 року вони розлучилися. Тепер же стало відомо, що герцогиня уклала з першим чоловіком незвичний контракт, пише DailyMailTV.

Про це виданню розповів близький друг Меган і Тревора. Так, перед тим як вийти заміж за Енгельсона, Маркл попросила його укласти незвичайний договір про вагітність.

Суть контракту полягала в тому, що у разі вагітності Маркл Енгельсон повинен був оплачувати дружині послуги дієтолога, персонального тренера і няні, щоб вона могла залишатися в хорошій фізичній формі. Це було пов'язано з її схильністю набирати зайві кілограми.

"Вони уклали цей договір, тому що розглядали можливість народити дитину найближчим часом. Меган знає, що схильна до повноти, і тому завжди ретельно стежила за своєю вагою. Зайві кілограми відразу ж відбиваються на обличчі Маркл, тому вона хотіла переконатися, що після народження малюка буде готова незабаром повернутися до зйомок у кіно. Саме тому вона зажадала від Тревора особистого тренера і дієтолога під час і після вагітності", — розповів анонім.

Фото: Тревор Енгельсон і Меган Маркл (instagram.com/closerweekly)

При цьому, за його словами, "договір про вагітність" не мав юридичної сили і був написаний подружжям від руки.

Зараз герцогиня Сассекська чекає свою першу дитину від другого чоловіка, принца Гаррі.

Як ми писали раніше, батько вагітної Меган Марк Томас публічно заявив про свої права на ще не народженого спадкоємця принца Гаррі. Він вважає, що повинен часто бачитися з дитиною, і готовий піти на крайні заходи - подати в суд на доньку.

Зазначимо, що вагітна Меган Маркл захопила розкішним вбранням під час візиту в Сіднеї. Вона з'явилася на врученні професійних нагород Австралійського географічного товариства у фантастичному вбранні.

Також ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі відвідали пляжну вечірку з серфінгістами. Для пляжу Меган вибрала незвичайний наряд.

Відео: РБК-Україна