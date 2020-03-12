Меган Маркл і принц Гаррі влаштували слізну вечірку для прощання з персоналом в Лондоні

Меган Маркл і принц Гаррі проводять останні дні в Лондоні перед поверненням в Канаду. Тут, в розкішному особняку на острові Ванкувер своїх батьків вже зачекався 10-місячний принц Арчі, якого залишили відразу з декількома нянями. Нагадаємо, що з 1 квітня розпочнеться нова глава в сім'ї герцогів Сассекських. В силу вступить їх зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї (офіційна заява прозвучала ще 8 січня). А поки що Меган і Гаррі поспішають завершити всі справи у Великобританії. Герцоги відвідують організації, яким протегують. А також прощаються з персоналом, що обслуговував їх у садибі Фрогмор-хаус у Віндзорі.

Перед поверненням в Канаду і остаточним прощанням зі стінами королівського палацу Меган і Гарі вирішили вшанувати і своїх співробітників. Не тільки персонал, але і співробітників своєї адміністрації. Все ж з відходом герцогів частина їх персоналу точно втратить роботу. Розуміючи, наскільки важко деяким буде піти зі служби, герцоги Сассекські зробив все можливе, щоб полегшити цей процес. Приміром, про свій відхід Меган і Гаррі попередили персонал в січні. Так що у кожного була можливість підшукати собі нове місце роботи.

Деякі із співробітників Меган і Гаррі отримають інші посади в королівському палаці, однак багато готуються до остаточного звільнення. Серед тих, хто втратить роботу, — особистий секретар пари Фіона Макілвем, начальник зв'язку Сара Лат, координатор принца Гаррі Клара Лоугран та інші.

11 березня Мегна і Гаррі організували для свого персоналу прощальну вечерю. Зустріч відбулася в одному з елітних ресторанів Лондона — при готелі "Горінг" неподалік від Букінгемського палацу. До речі, саме в цьому готелі Сассекькі зупинилися під час прощального візиту. Тут їх вперше помітили папараці по прибуттю в Лондон минулого тижня 5 березня.

Готель "Горінг" в Лондоні

Інсайдерам британських ЗМІ вдалося з'ясувати деякі деталі вечора. Приміром, Меган і Гаррі особисто контролювали весь процес організації вечірки і підійшли до цього дуже відповідально. Герцоги Сассекські займалися узгодженням меню і складанням програми усього вечора. Проте обійшлося без надмірного офіціозу — зустріч пройшла в камерній обстановці. Багато часу колишні співробітники герцогів приділили спогадами. Наприклад, вони будуть сумувати за приємними сюрпризами від Меган і Гаррі. Пара під час роботи могла несподівано замовити всім візки морозива або влаштувати спонтанну вечірку з піцою.

Не обійшлося і без сліз. Багато присутніх плакали, так як дуже прив'язалися до Меган і Гаррі. У свою чергу герцог і герцогиня Сассекські нагородили колишніх підлеглих теплими словами на прощання.

“Вони підняли тост за команду і подякували їм за все те, що вони зробили. Деякі із співробітників плакали, вони дуже любили герцогів. Меган і Гаррі хотіли висловити їм свою вдячність", — цитує слова інсайдера The Sun.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Меган і Гаррі відмовилися жити з іншими родичами в Кенсінгтонському палаці. Парі запропонували переїхати в котедж Фрогмор-хаус у Віндзорі. Переїзд раз по раз відкладався, так як в котеджі проходив ремонт.

Фрогмор-хаус у Віндзорі

При цьому справжніх причин, чому герцоги вирішили жити окремо, ніхто так і не дізнався. У британських ЗМІ припускали, що у зв'язку з народженням сина Арчі (травень 2019) пара хоче більше місця для його виховання. Проте в корпусі Кенсінгтонського палацу їм виділили достатньо місця — апартаменти складалися з 21 кімнати! А ось у Фрогмор-хаусі всього десять спалень. Через що поповзли чутки, що Маркл просто не хоче жити поруч з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Саме для обслуговування молодої сім'ї у Фрогмор-хаусі був найнятий окремий персонал, з багатьма з яких тепер доведеться попрощатися.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл у відвертій сукні за $650 блиснула стрункими формами.