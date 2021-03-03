Меган Маркл знущалася над працівниками палацу: з'явився офіційний коментар

2 березня видання опублікувало матеріал, у якому дружину принца Гаррі звинуватили в цькуванні працівників палацу. У статті йдеться, що Меган Маркл звільнила двох особистих помічників, а також знущалася з інших працівників палацу. Про це розповів ще у 2018 році Джейсон Кнауф, який відповідав за зв'язок герцогів з громадськістю.

"Мабуть, він зробив це в спробі змусити Букінгемський палац захистити співробітників, які, як він стверджував, перебували під тиском герцогині", – пише The Times.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами джерел, Меган Маркл піддавала буллингу персонал, особливо молодих дівчат, Букінгемського палацу і Клеренс-хауза. Герцогиня могла доводити жінок до сліз, а один з працівників заявив, що не міг припинити тремтіти.

"Це було більше схоже на емоційну жорстокість і маніпуляцію", – інформує видання.

З заявою виступив представник актриси. Він спростував всі звинувачення проти Меган Маркл.

"Назвімо це як є: це прорахована наклепницька кампанія, заснована на згубній дезінформації, що вводить в оману. Ми розчаровані тим, що це наклепницьке зображення герцогині Сассекської отримало довіру з боку засобів масової інформації", – повідомив представник Меган.

Також повідомляється, що колишня герцогиня засмучена з приводу звинувачень. Вона раніше зізнавалася, що піддавалася цькування з боку королівського оточення. Представник Мег каже, що висунуті звинувачення спрямовані на те, щоб підірвати її репутацію перед інтерв'ю з Опрою Вінфрі. По всій видимості, хтось у королівському палаці боїться її правди.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)