Меган Маркл издевалась над работниками дворца: появился официальный комментарий

2 марта издание опубликовало материал, в котором супругу принца Гарри обвинили в травле работников дворца. В статье говорится, что Меган Маркл уволила двух личных помощников, а также издевалась над другими работниками дворца. Об этом рассказал еще в 2018 году Джейсон Кнауф, отвечавший за связь герцогов с общественностью.

"Вероятно, он сделал это в попытке заставить Букингемский дворец защитить сотрудников, которые, как он утверждал, находились под давлением герцогини", – пишет The Times.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам источников, Меган Маркл подвергала буллингу персонал, особенно молодых девушек, Букингемского дворца и Клэренс-хауза. Герцогиня могла доводить женщин до слез, а один из работников заявил, что не мог прекратить дрожать.

"Это было больше похоже на эмоциональную жестокость и манипуляцию", – информирует издание.

С заявлением выступил представитель актрисы. Он опроверг все обвинения против Меган Маркл.

"Давайте назовем это как есть: это просчитанная клеветническая кампания, основанная на пагубной дезинформации, что вводит в заблуждение. Мы разочарованы тем, что это клеветническое изображение герцогини Сассекской получило доверие со стороны средств массовой информации", – сообщил представитель Меган.

Также сообщается, что бывшая герцогиня расстроена по поводу обвинений. Она ранее признавалась, что поддавалась травле со стороны королевского окружения. Представитель Мег говорит, что выдвинутые обвинения направлены на то, чтобы подорвать ее репутацию перед интервью с Опрой Уинфри. По всей видимости, кто-то в королевском дворце боится ее правды.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)