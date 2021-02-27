Принц Гаррі назвав справжню причину переїзду в США: довелося бігти

Принц Гаррі і Меган Маркл були змушені з немовлям на руках покинути Великобританію, щоб почати нове життя в США. Онук Єлизавети ІІ зізнався, чому його родині довелося мігрувати та скласти свої повноваження насправді.

36-річний Гаррі розповів, чому вирішив залишити всі повноваження члена королівської родини у Великобританії і переїхати в Америку. За словами колишнього герцога, всього через кілька днів після того, як він і його дружина Меган Маркл оголосили про те, що вони відмовляються від королівських повноважень, принц ясно дав зрозуміти, що він "ніколи не піде" від своєї сім'ї та буде прагнути допомагати іншим. Справжньою причиною переїзду став сильний тиск преси на емоційне здоров'я королівської пари.

"Я ніколи не розглядав своє рішення як відхід з сім'ї – швидше відступ. Я жив у дуже складному оточенні, як я впевнений, багато люди помічали. Ми знаємо, якою може бути британська преса. Вона руйнувала моє емоційне здоров'я. Це було токсично, тому я вступив, як будь-який батько чи чоловік. Мені потрібно було забрати свою сім'ю, але я ніколи не хотів покидати рідних", – заявив Гаррі.

Також принц розповів про те, як він живе у США зараз. Півторарічний син Гаррі і Меган Арчі вже вчиться розмовляти. Першим словом, яке він вимовив, стало слово "крокодил". І попри те, що колишні герцоги Сасекські виїхали з Британії, зв'язок з королівською родиною вони підтримують. Гаррі навіть розповів, який подарунок Арчі отримав від своєї прабабусі та королеви Єлизавети II на Різдво.

"Вона прислала нам вафельницю для Арчі, щоб готувати сніданки. Мег готує прекрасні вафлі, і син без розуму від них. Арчі буквально прокидається вранці й каже "вафля", – говорив Гаррі.