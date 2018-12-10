"Мріяла мати хлопчика і дівчинку": Меган Маркл народить близнюків

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com kensingtonroyal)

Доказом вагітності двійнею є швидко зростаючий живіт і слова принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі стануть щасливими батьками двох близнюків. Про це розповів королівський інсайдер, який стверджує, що має докази цього твердження. Наближений до королівської сім'ї сказав, що принц Гаррі сам проговорився про двійню. Про це пише британська газета Express.

Інсайдер сказав, що сам принц Гаррі проговорився про очікуваня "подвійних проблеми". Джерело також розповіло, кого чекають герцоги Сассекські.

"Вони були зайняті складанням списку імен дітей, тільки для дівчаток. Гаррі на сьомому небі від щастя! Він проговорився одному з приятелів, що попереду їх чекає "подвійна проблема". А також називав цю проблему "чудовими немовлятами", Гаррі ніколи не виглядав щасливішими", — розповів інсайдер.

Друг королівської сім'ї також розповів, що "Меган схвильована вагітністю" і навіть відвідувала лікаря з лікування безпліддя до зачаття.

"Меган дуже довго говорила про те, що хоче мати близнюків. У її кращої подруги, Джесіки Малруні, народилися близнюки, і вона завжди мріяла мати хлопчика і дівчинку, було б ідеально", — розповів інсайдер.

Підозри, що герцогиня вагітна двійнею, посилилися після того, як папараці сфотографували її з величезним животом, хоча, за інформацією і термінами, Меган всього на п'ятому місяці очікування. Майбутню маму сфотографували, коли вона виходила з церкви після поминальної служби.

"Збільшений вага і розмір вагітного живота не є запорукою того, що вона вагітна близнюками, але багато матерів, які народили двійнят, кажуть, що швидке зростання живота підказало їм про "подвійні проблеми", — поділився наближений до королівської сім'ї.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл показав милі листівки від дочки.

Раніше ми писали, що близька подруга Меган Маркл розповіла про перебіг вагітності герцогині.

Відео: РБК-Україна