Майлі Сайрус нервово курить: MARUV вразила шанувальників новим образом

MARUV здивувала фанатів зовнішнім виглядом
Відома українська артистка MARUV постійно дивує своїх фанатів новими образами і стилями. В цей раз MARUV вирішила кардинально змінити імідж. Свіжі фотографії вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
MARUV вирішила кардинально змінити колір волосся і з брюнетки раптово стала блондинкою. Свій образ на фото артистка доповнила яскравою червоною помадою і незвичайною шубою з товстих чорно-білих ниток.
MARUV кардинально змінила образ (instagram.com/maruvofficial)
Фанати відреагували на новий стиль української співачки і написали їй в коментарях, що незвичайний образ MARUV їй дуже до лиця.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV схвилювала спокусливий танець на пілоні.
А також розповідали про те, що MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах.