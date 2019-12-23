Весь в матір: Наталія Водянова розчулила архівним фото на честь 18-річчя сина

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель підготувала синові зворушливе привітання

Наталя Водянова – знаменита модель і філантроп. Але не менше часу, ніж численним проектам, зіркова мама присвячує своїм дітям. У минулі вихідні старший син Наталії відзначив своє 18-річчя. В честь такої події 37-річчя Наталія опублікувала зворушливий пост – архівне фото з довгим текстом. У кадрі вона, ще зовсім юна, в дивовижному вбранні позує з малюком. На Наталі надіті рожеві легінси з трусиками зверху, а також різнобарвний светр. Лукас одягнений у білий світшот, а також болотного відтінку штани. Молода мама і син весело сміються і просто світяться від щастя.

Наталія Водянова і Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

"Невже це день настав?! 18 років пролетіли як один день, і сьогодні абсолютно офіційно ти стаєш дорослим. Сьогодні ти починаєш нову главу книги, на палітурці якої залишиться твоє ім'я. Ти слухняний син, уважний онук, турботливий старший брат і вірний друг! Добрий, мислячий, сміливий, щирий, дотепний, – весь в матір, а головне – скромна людина. Якщо без жартів, то я вірю, що перед тобою відкриті всі дороги, ти сам добився і заслужив лише своїм талантом та посидючістю. Я дуже пишаюся тобою, я завжди поруч, я твій фанат навіки! З днем народження, синку! Мій найбільш доро(рослий)!".

Старшому синові моделі виповнилося 18 (фото: instagram.com/natasupernova)

Лукас, який, як і Наталія, дуже активний в мережі і веде свій блог, вирішив відповісти свій знаменитій мамі. "Велике спасибі за все, що ти дала мені (включаючи твоє ДНК). Мені так пощастило, що у мене є така дивовижна підтримує мама. З днем народження мене".

Наталя і Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Лукас народився в першому шлюбі Наталії з британським аристократом Джастіном Портманом в 2001-му році. Пара розлучилася в 2010-му році. Вже в 2011-му році модель зустріла свого нинішнього чоловіка – французького бізнесмена Антуана Арно, генерального директора Berluti, голову ради директорів Loro Piana. У цьому шлюбі вона народила ще 2-х дітей.