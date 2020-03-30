У масці і без макіяжу: Ольга Сумська показала свій ранок на карантині

Актриса вирушила на прогулянку з собакою, дотримуючись правил безпеки
Знаменита актриса Ольга Сумська встигла на початку березня побувати в гостях у старшої доньки Антоніни, яка зараз вагітна другою дитиною. Мама з донькою відмінно провели час і навіть провели б'юті-експеримент, який зняли на відео для шанувальників. Однак зараз зірка, як і всі інші, дотримується режиму карантину і залишається вдома. На своїй сторінці в Instagram артистка показала свій карантинний лук і типовий ранок на ізоляції.
Спочатку Ольга виклала знімок, на якому вона зображена в рожевому худі, з капюшоном і масці в тон наряду, при цьому без макіяжу на обличчі. Після чого показала відео ранкової прогулянки зі своєю собакою Жасмин - на цей раз актриса була у жовтій кофті і синій камізельці, а також кепці і окулярах. Разом з собакою вона навіть влаштувала невелику пробіжку, щоб розім'ятися.
В кінці Сумська показала обов'язкову процедуру після прогулянки на вулиці - миття лап. Також зірка запропонувала цікавий лайфхак - мити господарським милом не тільки руки, але і ніздрі.
"Вранішнє карантинне..Маска, дезінфектор, рукавички в кишені! Одягаю у ліфті і магазині! А як у вас?" - поділилася Ольга.
Відео: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Фолловери почали захоплюватися стильним карантинолуком знаменитості і відзначати, що беруть з неї приклад.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська прокоментувала появу своєї 2-річної внучки на обкладинці глянцю.