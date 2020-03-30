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У масці і без макіяжу: Ольга Сумська показала свій ранок на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 11:28
У масці і без макіяжу: Ольга Сумська показала свій ранок на карантині
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса вирушила на прогулянку з собакою, дотримуючись правил безпеки

Знаменита актриса Ольга Сумська встигла на початку березня побувати в гостях у старшої доньки Антоніни, яка зараз вагітна другою дитиною. Мама з донькою відмінно провели час і навіть провели б'юті-експеримент, який зняли на відео для шанувальників. Однак зараз зірка, як і всі інші, дотримується режиму карантину і залишається вдома. На своїй сторінці в Instagram артистка показала свій карантинний лук і типовий ранок на ізоляції.

Спочатку Ольга виклала знімок, на якому вона зображена в рожевому худі, з капюшоном і масці в тон наряду, при цьому без макіяжу на обличчі. Після чого показала відео ранкової прогулянки зі своєю собакою Жасмин - на цей раз актриса була у жовтій кофті і синій камізельці, а також кепці і окулярах. Разом з собакою вона навіть влаштувала невелику пробіжку, щоб розім'ятися.

В кінці Сумська показала обов'язкову процедуру після прогулянки на вулиці - миття лап. Також зірка запропонувала цікавий лайфхак - мити господарським милом не тільки руки, але і ніздрі.

"Вранішнє карантинне..Маска, дезінфектор, рукавички в кишені! Одягаю у ліфті і магазині! А як у вас?" - поділилася Ольга.

Відео: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Фолловери почали захоплюватися стильним карантинолуком знаменитості і відзначати, що беруть з неї приклад.

  • Ви молодець
  • Гламурненько
  • Стильно
  • Захоплююсь Вами!!! Справжня жінка!!! Красуня!!! Приклад для всіх!!!
  • Ваш приклад надихає. Здоров'я Вашій родині, дякую за пости інформативні та завдяки вашому чоловікові ще й веселі
  • Дааа,красу нічим не зіпсуєш-навіть маска до обличчя !
  • Я вами захоплююся
  • УМНИЧКА!!
  • Яка Ви чудова жінка красива розумна самодостатня і чудова актриса
  • Дуже захоплююся Вами.
  • Ви супер, завжди з величезним задоволенням дивлюся ваші ролики

У масці і без макіяжу: Ольга Сумська показала свій ранок на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська прокоментувала появу своєї 2-річної внучки на обкладинці глянцю.

Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій "типовий стан на карантині" Як дві сестрички: Ольга Сумська з вагітною донькою провели б'юті-експеримент (відео)
Новини України Ольга Сумськаактриса
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