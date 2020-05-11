Маша Єфросиніна розчулила кадрами з дітьми і розповіла, чому ніколи не була ідеальною мамою

Маша Єфросиніна нерідко балує шанувальників фото і відео з п'ятирічним синочком Сашею - хлопчик росте дуже активним і допитливим і з задоволенням знімається з мамою. А ось 16-річну дочку Нану ведуча майже не показує, що навіть викликає у багатьох шанувальників питання - мовляв, чому ж вона ховає її? Хоча Маша не раз пояснювала, що це вибір і бажання самої дівчини, яка не любить зайву публічність. Однак до Дня матері, який відзначається 10 травня, юна красуня погодилася знятися у спільній фотосесії із зірковою мамою.

Єфросиніна поділилася в Instagram ніжними і зворушливими кадрами як фінального результату, так і "за лаштунками" зйомки. На знімках Маша і Нана позують у красивих об'ємних сукнях з рюшами і відкритими плечима білого і зеленого кольору. Також в кадрі багато квітів і затишних інтер'єрів.

Маленький Сашко не знімався, але активно брав участь у процесі - малюк разом з мамою дивився на фото на ноутбуці і уважно спостерігав на процесом.

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

У підпису Єфросиніна докладно пояснила, чому вона не вважає себе ідеальною мамою, і розкрила свої принципи виховання дітей.

"Я ніколи не була ідеальною мамою! Так, у звичному стереотипному трактуванні цього значення - ніколи!

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- Я не жертвувала кар'єрою заради дітей. Тому що хотіла розвиватися як професіонал у своїй справі!

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- Не зберігала остиглі стосунки з моїм чоловіком заради дитини. Тому що не хотіла бути нещасливою у шлюбі..



Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)⠀

- Не ставила свої інтереси нижче їх. Тому що, шануючи мої інтереси, вони будуть поважати і цінувати свої...

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- Я їду кілька разів в рік без них на відпочинок, тому що мені потрібно побути одній і перезавантажитися;

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- Мої діти не вчать вісім мов і відвідують тільки ті гуртки, що хочуть самі. І якщо їх в «хотіння» перегорає через місяць, я не змушую їх туди ходити, бо вважаю, що потрібно займатися тільки тим, що цікаво...



Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)⠀

- Останні кілька років мене практично ніколи немає вдома на вихідних, тому що я їжджу з виступами для великої і прекрасної жіночої аудиторії - я займаюся улюбленою справою ...

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- Я переконана, що у щасливих матерів не буває нещасних дітей..

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- Я вважаю, що маленькими традиціями, цікавими розмовами, відкритою демонстрацією своїх почуттів і пам'ятними враженнями зв'язок з дітьми зміцнюється більше, ніж "я ж заради тебе всім пожертвувала", - поділилася ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому зірка впевнена, що абсолютно поганих матерів не буває.

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"На всі ці пункти моїх переконань, напевно, знайдуться тисячі закидів і навіть осуд! І це природно - кожна з нас по-своєму відчуває себе в материнстві. Я поважаю кожну позицію, крім тієї, що деякі з вас іноді говорять собі, що ви - погана мати... Знаєте, чому? Ніхто з нас не погана мати. Тому що МИ Є У СВОЇХ ДІТЕЙ. І природа влаштувала так, що з нашими дітьми ЗАВЖДИ говорить наша ЛЮБОВ... Це все, що їм, за великим рахунком, потрібно завжди, всюди, в будь-якому віці, знати, що їх безумовно, щиро, віддано і назавжди любить їх МАМА..." - підсумувала Маша.

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна здивувала схожістю сина з дорогою їй людиною.