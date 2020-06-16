Маша Єфросиніна показала свої ранкові ритуали для краси і здоров'я

Маша Єфросиніна у свої 41 прекрасно виглядає і може похвалитися стрункою підтягнутою фігурою. Однак так було не завжди - в юності телеведуча сильно поправилася і в якийсь момент важила 86 кілограмів. Її схуднення не було швидким і простим, і зараз зірка радить всім в першу чергу відвідати лікарів і перевірити здоров'я, адже "здорова людина повною не буває". Зараз артистка дотримується правильного харчування, а ранок починає зі спеціальних ритуалів.

Які саме, Маша вирішила показати і розповісти в розділі сториз свого Instagram. Для початку вона розсекретила свій "чудо-напій" для пробудження огранізму і гарного самопочуття - вже багато років ведуча починає день зі склянки теплої води з медом.

“Це ритуал, з якого я починаю свій ранок натщесерце вже багато років — склянка теплої води і трохи меду. І знову зараз вибухне директ, що "все неправильно, що мед втрачає корисні властивості, що мед зранку погано для інсуліну". Перше, це МІЙ ритуал. Друге — вода тепла, а не гаряча. Третє — береться трохи меду, щоб розмішати його в воді і випити. І створити жовчогінний ефект. Відтік жовчі з ранку нікому не завадить", — уточнює Єфросиніна, готуючи при цьому напій.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі GlamWish.

Також вона регулярно використовує охолоджені патчі під очі, щоб прибрати набряки. Зірка зізнається, що скуповує патчі скрізь, але найчастіше в аптеках в Європі.

"Кладу в холодильник і використовую при необхідності", — пише Маша.

Розповіла ведуча і про свій сніданок - зазвичай він у неї легкий.

Наприклад, 16 червня на ранковій тарілці артистки знайшлося місце для вівсяних пластівців, мигдального йогурту і чашки свіжозвареної кави.

Раніше Єфросиніна розповідала, що вона проти дієт, а виступає за здорове збалансоване харчування. Також вона не їсть борошняне і солодке, а хліб вживає тільки з твердих сортів пшениці.

Розкрила Маша ще один новопридбаний б'юті лайфхак - нещодавно вона обрізала чубок і багато запитували про догляд за ним. Ведуча надала дієву пораду - використовувати сухий шампунь, щоб освіжити зачіску.

Маша Єфросиніна розкрила свої секрети краси і стрункості (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу абсолютним щастям у компанії улюблених чоловіків - чоловіка і синочка.